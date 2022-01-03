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澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

鄭文燦視察桃機防疫車隊 安排專案施打第3劑疫苗

中央社 / 桃園機場3日電

桃園市長鄭文燦今天前往桃機第二航廈視察防疫車隊運作情形，並致贈防護衣、口罩等防疫物資，他表示，除協助安排專案施打第3劑疫苗，也試辦防疫旅館工作人員每日PCR篩檢。

鄭文燦在桃園國際機場公司總經理但昭璧的陪同下進行視察，他在接受媒體聯訪時表示，隨著春節年假來臨，防疫車輛需求大幅提高，市府除將防疫計程車車隊由534輛擴編至982輛，也籌組10輛防疫巴士，負責運送桃園市防疫旅館中設籍苗栗以南縣市的返家檢疫者，以最嚴謹的SOP及徹底的清消作業，防堵所有感染的可能性。

鄭文燦指出，去年3月疫情爆發之初，市府就與桃機公司合作成立防疫計程車，提供居家檢疫者就醫、移動防疫地點等接駁服務，桃園市去年防疫計程車共服務逾2萬3574趟次，平均每日載送64趟次，目前因應春節專案檢疫期間，每日平均趟次更超過128趟次。

鄭文燦說，為了提高防疫車隊量能，市府除提供必要的防疫物資外，也將請桃機公司及交通局合作，包括落實「全程防護」及「單次使用、單次消毒原則」，包括機場從業人員、機組員、防疫車隊、防疫旅館工作人員都一定要打第3劑疫苗，市府將協助安排專案施打以提高防護力。

另外，針對防疫旅館部份，鄭文燦指出，市府目前針對全市31家防疫旅館，試辦防疫旅館工作人員每日唾液PCR篩檢政策，希望藉由更完善的防疫措施，提高工作人員的安全。

防疫旅館 鄭文燦 桃園

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