水面上騎自行車 明德水庫環湖案12景引人入勝

苗栗縣政府委託明德水庫自行車暨環湖步道建置工程細部設計出爐，沿湖邊11公里，發掘日島月橋等12景，縣府評估有國際級山水美景，第一期將以南岸路線優先，爭取客委會等單位補助，打造山中明珠觀光亮點。

縣府2018年起推動頭屋鄉明德水庫自行車專用道新建計畫，前年完成先期評估規畫，並據以委託細部計畫最近出爐，也備受期待，頭屋鄉長徐鑫榮等地方人士驚艷，也都期盼環湖自行車、步道亮點，帶動觀光發展，創造明德水庫第二春。

細部計畫發掘明德12景，包括日出老田寮、日島月橋、出水觀稜、明湖夕照、落羽長廊、明湖蘇堤、黃屋方舟、荻蘆之道、外砂坪踏水、明德之心、水森灣澳，及箭島林蔭，路線依山傍水，觀賞日出、吊橋、加里山，及落羽松等自然美景。

縣府指出，明德水庫自行車及人行路網規畫構想「一寮（老田寮）、二島（日新島、海棠島）、三環線（壩區、雙島、運動環線）」，全長11公里，考量北岸已有縣道126線交通，優先開發南岸，第一期規畫3455公尺，經費概算2.12億元，將爭取客委會等單位補助新建。