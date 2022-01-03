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水面上騎自行車 明德水庫環湖案12景引人入勝

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府委託自行車暨環湖步道建置工程細部設計出爐，發掘日島月橋等12景。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府委託自行車暨環湖步道建置工程細部設計出爐，發掘日島月橋等12景。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府委託明德水庫自行車暨環湖步道建置工程細部設計出爐，沿湖邊11公里，發掘日島月橋等12景，縣府評估有國際級山水美景，第一期將以南岸路線優先，爭取客委會等單位補助，打造山中明珠觀光亮點。

縣府2018年起推動頭屋鄉明德水庫自行車專用道新建計畫，前年完成先期評估規畫，並據以委託細部計畫最近出爐，也備受期待，頭屋鄉長徐鑫榮等地方人士驚艷，也都期盼環湖自行車、步道亮點，帶動觀光發展，創造明德水庫第二春。

細部計畫發掘明德12景，包括日出老田寮、日島月橋、出水觀稜、明湖夕照、落羽長廊、明湖蘇堤、黃屋方舟、荻蘆之道、外砂坪踏水、明德之心、水森灣澳，及箭島林蔭，路線依山傍水，觀賞日出、吊橋、加里山，及落羽松等自然美景。

縣府指出，明德水庫自行車及人行路網規畫構想「一寮（老田寮）、二島（日新島、海棠島）、三環線（壩區、雙島、運動環線）」，全長11公里，考量北岸已有縣道126線交通，優先開發南岸，第一期規畫3455公尺，經費概算2.12億元，將爭取客委會等單位補助新建。

縣府說，明德水庫1970年5月完工，曾名列全台四大水庫遊客如織，近年來各單位大力整建周邊風貌，朝綠色交通、地方特色產業，及友善空間營造面向發展，縣府環湖自行車道及步道希望打造新亮點，串聯台三線旅遊帶及全國自行車道系統，恢復明德水庫往日榮光。

苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府委託自行車暨環湖步道建置工程細部設計出爐，發掘日島月橋等12景。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫山明水秀，縣府委託自行車暨環湖步道建置工程細部設計出爐，發掘日島月橋等12景。記者范榮達／攝影

水庫 自行車 客委會

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