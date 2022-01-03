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熱水器安裝不當易中毒 桃園義消掏腰包助低收戶換新機

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
陳女士家中熱水器在申請消防局補助、義消慷慨解囊下，更換成具強制排氣設計的新機種，一家五口安全獲保障。圖／茄苳分隊提供
陳女士家中熱水器在申請消防局補助、義消慷慨解囊下，更換成具強制排氣設計的新機種，一家五口安全獲保障。圖／茄苳分隊提供

寒冬來臨，熱水器使用率高，但若老舊或安裝地點不適當恐引發一氧化碳中毒桃園市消防、義消日前訪查發現有民眾家境困難，無力更換、移置裝在室內的熱水器，今天除上門協助更換熱水器，也募集了民生及防疫物資相贈。消防局表示，若民眾有更換移置熱水器的需要，可就近至各消防分隊洽詢相關補助。

第一大隊茄苳分隊去年底居家訪視，發現轄內住戶陳女士家中燃氣熱水器安裝位置錯誤、設備老舊，洗澡時室內不通風，易致一氧化碳中毒，但因家庭經濟環境較差，無法更換燃氣熱水器，便協助申請補助，成功向消防局申請1萬元燃氣熱水器遷移補助。

茄苳分隊分隊長鄭仁豪表示，陳女士家中的熱水器是屋外型，無強制排氣設計，因為安裝時無力負擔牽管線等工程費用，便長期安裝在廚房內，一氧化碳中毒風險高，本次成功申請消防局補助、並在義消慷慨解囊補齊差額後，今天上午為陳家人更換具排氣功能的全新機型。

陳女士屬於中低收入戶資格，一家五口為三代同堂，且須負擔兩名年幼小孩的照顧及家庭開銷，處境困難。義消第一大隊副大隊長謝俊摸及八德義消中隊長蕭榮富得知後，也聯合茄苳義消分隊、八德防火宣導隊及八德救護義消分隊，準備白米、麵條、鹽、油品等民生物資及防疫物資相贈。

消防局表示，今年燃氣熱水器遷移、更換補助於1月1日開始受理，若經消防員實地審視確認符合一氧化碳中毒潛勢場所條件，申請者即可通知合格廠商施作，每戶最高補助3000元，若為社會局冊列低、中低收入戶者，則提高至最多1萬2000元；中低收入戶即日起可優先至轄區消防分隊登記，一般戶則是3月1日開放申請，名額有限、額滿為止。

陳女士屬於中低收入戶資格，一家五口為三代同堂，且須負擔兩名年幼小孩的照顧及家庭開銷，處境困難，義消得知後也準備白米、麵條、鹽、油品等民生物資及防疫物資相贈。圖／茄苳分隊提供
陳女士屬於中低收入戶資格，一家五口為三代同堂，且須負擔兩名年幼小孩的照顧及家庭開銷，處境困難，義消得知後也準備白米、麵條、鹽、油品等民生物資及防疫物資相贈。圖／茄苳分隊提供
陳女士家中熱水器型號老舊，無強制排氣設計，安裝在室內十分危險。圖／茄苳分隊提供
陳女士家中熱水器型號老舊，無強制排氣設計，安裝在室內十分危險。圖／茄苳分隊提供

一氧化碳中毒 低收入戶 桃園

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