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桃園兒美館34億山丘外觀 鄭文燦：明年3月啟用文化地標

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市立美術館的兒童美術館新建工程上梁，市長鄭文燦（右四）、文化部次長蕭宗煌（右三）主持。記者曾增勳／攝影
桃園市立美術館的兒童美術館新建工程上梁，市長鄭文燦（右四）、文化部次長蕭宗煌（右三）主持。記者曾增勳／攝影

桃園市立美術館的兒童美術館新建工程今天上午在中壢區青埔舉辦上梁儀式，興建中的兒美館總經費34億元，總面積約2180坪、外觀以「藝術山丘」造型的建築體。市長鄭文燦表示，位於青埔的兒童美術館為進入台灣第一站的文化亮點，預定明年3月完工啟用，將是青埔重要化地標。

兒童美術館興建工程位於青埔青塘園旁，市長鄭文燦、文化部次長蕭宗煌等人今天為鋼梁鎖螺絲。該館為地上4層樓、地下1層樓的建築物，總經費34億元，文化部補助13.75億元、其他由市政府自籌，該館規畫展覽廳、國際演講廳、兒童藝術教育中心、美術教室及輕食餐飲區等，預計明年3月完工啟用，將提供小朋友美術育成空間。

鄭文燦表示，正在興建中的市立美術館，包括兒美館、橫山書法藝術館、中路美術館3館，青埔兒美館是繼八德之後，桃園第2個兒美館，青埔有高鐵、捷運相連，有桃園埤塘文化、台灣入口城市2大優點，建築師採山丘地景概念，設計展覽空間與外面遊戲空間連結，具典藏、研究、展覽、教育、文化、觀光6大功能，未來將帶動兒童藝術教育能量，成為青埔文化地標。

蕭宗煌表示，青埔兒美館實用巧妙的設計，不僅是藝術、文化教育中心，兼具在地生態環保、速度感意象，未來舉辦國際交流展覽，國際人士將很容易到達，與台灣其他地方美術館不同，尤其未正式蓋美術館前，已有美術館觀展，該館將與台南美術館一樣成為對外地標。

桃園市立美術館的兒童美術館新建工程（後方）與青埔青塘園相鄰，成景觀特色。記者曾增勳／攝影
桃園市立美術館的兒童美術館新建工程（後方）與青埔青塘園相鄰，成景觀特色。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）、文化部次長蕭宗煌（左）主持市立美術館的兒童美術館新建工程上梁。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）、文化部次長蕭宗煌（左）主持市立美術館的兒童美術館新建工程上梁。記者曾增勳／攝影

台南美術館 桃園 鄭文燦

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