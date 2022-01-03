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再一座圖書館！竹市關東市場設客家主題圖書館6月完工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
客家主題圖書館模擬圖。圖／新竹市政府提供
客家主題圖書館模擬圖。圖／新竹市政府提供

新竹市有13多萬人是客家族群，占市區人口三成，新竹市府向中央爭取經費推動「關東客家主題市場改造計畫」，將原來老舊傳統關東市場改造成複合式客家文化基地，今宣布再獲客委會補助3780萬元，將在該主題市場三樓設置「客家主題圖書館」，這是竹市第八座圖書館，以書櫃形成客家合院格局，未來將設客家主題藏書區，於今天動工，預計六月完工。

市長林智堅表示，竹市「關東市場」周邊為客家人聚落區，市府向中央爭取超過5000萬經費推動「關東客家主題市場改造計畫」，將原來老舊傳統關東市場改造成複合式客家文化基地，首先在「關東市場」外觀以玻璃帷幕融入客家紅磚建築特色。

市府也持續深化「關東市場」客家文化基地功能，在三樓特別設置「客家主題圖書館」，總樓地板面積約300坪，未來藏書近 1萬5000冊，硬體將融入傳統建築形式如合院、「框景」等，並運用傳統竹工藝等增添客家味。

文化局表示，「客家主題圖書館」設有客家主題藏書區，期刊雜誌、親子閱讀、自修室等，提供不同族群與年齡層的閱讀服務；全棟各樓層結合客語指標導覽和RFID圖書管理系統、自助借書機等設備，未來將增加東區關東、金山里區域的閱讀空間，服務更多關東地區的一般民眾與學子。

另外，「關東市場」四樓也將設置「客家會館」，辦理各項主題展覽、親子活動及客語教學課程。未來在關東市場，一樓可採購各項客家特色食材，三樓可閱讀客語繪本，四樓可參觀客家主題展覽或參加客語教學課程。整座市場將成為客家族群日常生活採買、閱讀、學習的重要據點。

市府表示，為打造「閱讀城市」，市府積極增加竹市公共圖書館分館至七座，包含香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年分館、龍山，以及現正進行中的關東分館，更於稅務局、文化局演藝廳及竹市東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館。

林智堅先前到關東市場二樓了解施工狀況。圖／新竹市政府提供
林智堅先前到關東市場二樓了解施工狀況。圖／新竹市政府提供
客家主題圖書館模擬圖。圖／新竹市政府提供
客家主題圖書館模擬圖。圖／新竹市政府提供

圖書館 客語 客家文化

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