帽子歌后鳳飛飛故事館開館 周二至周日開放歌迷參觀

台灣著名女歌手鳳飛飛明天過世10周年，為紀念這位桃園市籍女歌手一生，市政府今天下午在大溪舉行鳳飛飛故事館開幕典禮暨鳳飛飛遠行十周年紀念活動，副市長高安邦主持「唱歌的女孩」大型公仔揭幕，來自各地「鳳友會」歌迷300多人一起踩街，一起緬懷這位永遠的帽子歌后用歌聲奉獻的一生，場面感人。

大溪是帽子歌后鳳飛飛的故鄉，鳳飛飛離世10年，留下的歌曲與故事對大溪、桃園、甚至全台灣，都是珍貴文化資產，市府籌備6年的鳳飛飛故事館開館，高安邦與導演梁修身、鳳飛飛哥哥林語農、文化局長莊秀美等人，一起為「唱歌的女孩」大型公仔入口意象揭幕，供民眾打卡合影，高表示，在鳳姐遠行10周年，故事館開館及系互紀念活動，保存珍貴鳳姐文化資產更具意義。

來自各地的「鳳友會」歌迷300多人聚集現場，參加鳳飛飛故事館開館及踩街系列活動，一起見證歷史一刻，並隨後舉辦紀念音樂會，金曲歌王許富凱、大溪新生代新星周宇柔等人帶來多首鳳飛飛經典名曲，與鳳迷一起用音符懷念這位永遠的歌后，歌迷感動說，從小聽鳳姐的歌長大，至今懷念鳳姐的經典歌曲。

大溪區公所旁的鳳飛飛故事館，由桃園市府大溪木藝生態博物館，委託財團法人大嵙崁文教基金會籌設營運，該館表示，為紀念一代天后鳳飛飛，故事館設計以鳳姐為靈感，有鳳飛飛在大溪留下的珍貴照片、歷年唱片封面意象，平面報導及鳳友會珍貴回憶、收藏，可結合ＡＲ互動裝置，讓參觀者透過手機聆聽鳳飛飛經典歌曲或跨越時空合影留念。