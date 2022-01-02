林靜儀造勢 屏縣長桃市長為全國矚目中二選戰助講

民進黨提名候選人林靜儀的「相挺林靜儀 正義一定贏」沙鹿場造勢活動，今天下午邀請農委會主委陳吉仲、立法院副院長蔡其昌、林的競選總部主委林佳龍、屏東縣長潘孟安、桃園市長鄭文燦與林的競選總部總幹事陳柏惟等人助講，潘孟安和鄭文燦都說，中二選區全國都在看，很重要，是台灣社會正義面對家族和派系之戰。

屏東縣長潘孟安表示，大家要固定催票，他從屏東來，因為這場選舉不只是中二選區，全國都在看，到底是否要改變文化，他說對手顏寛恒一直說在地變成笑話，他要大家這場選舉南北一起顧，因為中二選區好不容易有改變，卻因大意被罷免，公辦政見辯論，媒體問問題，對手不會自己答，後面站著幕僚提醒。

潘孟安說，大家一定要發揮團結捍衛民主精神，做林靜儀後盾，林以醫療專業，在屏東醫療缺乏時，他拜託林靜儀讓屏東醫療健全，林竭力幫忙，憑這一點，屏東人就欠林靜儀，她提案修法盡責，陳柏惟被罷免要討回來，加倍奉還，他相信人民眼睛是雪亮，這場選舉不是林靜儀選，是台灣社會正義面對家族和派系之戰，全台灣人都在看，不用動刀動槍，用選票決定未來，創造中二選區民主風範，他說剩6天，大家要眾志成城，一起走一起拚。

桃園市長鄭文燦帶桃園市府團隊到場表示，中二選區很陽光，全國都在看，他說民主台灣沒有哪個家族可以壟斷一切，他認識的林靜儀醫師，做任何職業都一樣執著和認真，接生超過7000人，每個孩子都是林靜儀溫柔和堅定的見證，她是肯打拚好立委，參加國際婦女會議為台灣發聲，中二選區值得更好，值得有林靜儀，這段時間大家在電視和媒體網路，看到競選對手，透過政治力運作，享受很多，平凡人做不到，舊時代讓選票讓他們走入歷史。

鄭文燦表示，政治評論家于北辰堅持要反共，和國民黨親中親共不同，于退出國民黨，對手顏說于隨便轉台好像超商店員，鄭文燦表示，于當到將軍，立場即使和民進黨不同，也尊重他的選擇，對手用低俗不入流侮辱對方，說收了3000元通告費，成熟政治人物，對不同意視要尊重，不成熟政治人物才用這種方式侮辱人，只因于北辰說一句話，只要他能選擇，會投票給林靜儀。

鄭說，台中在林佳龍當市長後有很大改變，和桃園一樣，年輕人宜居城市，今天他帶桃園團隊到，希望全台關注的中二選區，用選票讓中二選區重新重生，沒有哪個家族這麼重要，他也面對過百年政治世家，選民用選票讓桃園有7年成長，這次中二補選，關鍵時刻，從沒有這樣全國鎂光燈都在注意，他要大家幫助林靜儀和林昶佐通過，雙林雙贏。

林靜儀的競選總部總幹事陳柏惟表示，他沒讓大家失望，第一次贏顏家，為大家換護照，顧國防，政治有長短，長遠方向和短期利益有衝突，他說在立法院遇到最沒道德和下限的國民黨，他肯定疫苗萊豬問題，政府沒做錯，把大家顧得很好，他批對手以為拉他下來可拿回立委位置。