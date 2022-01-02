快訊

「疑旅館群聚個案」曾接送小孩恐破口？幼兒園先停課

影／險嚇死！國3聯結車衝破分隔島 女駕駛尖叫生死瞬間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民國111年1月1日11點11分結婚 新人：值得一生的紀念

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
新人陳柏辰、吳嘉馨民國111年上午11點11分在苗栗市戶政事務所登記結婚，小倆口說是非常特別的日子，值得一生的紀念。圖／陳宗聖提供
新人陳柏辰、吳嘉馨民國111年上午11點11分在苗栗市戶政事務所登記結婚，小倆口說是非常特別的日子，值得一生的紀念。圖／陳宗聖提供

昨天民國111年1月1日，新人陳柏辰、吳嘉馨挑選上午11點11分到苗栗市戶政事務所登記結婚，小倆口說是非常特別的日子，值得一生的紀念。

元旦連續假期，陳柏辰、吳嘉馨預約昨天上午11點11分，準時到苗栗市戶政事務所登記結婚，陳柏辰的父親國際生命線台灣總會第一副總會長陳宗聖按例捐完血後到戶政事務所見證，祝福兩人早生貴子、百年好合、幸福滿滿。

陳宗聖36年來如一日捐血，參加苗栗縣政府元旦升旗後，他直奔台灣血液基金會新竹捐血中心苗栗捐血站，捐血第420次，合計10萬5000西西，陳柏辰受到影響，也長期捐血，昨天娶得美嬌娘吳嘉馨。

陳宗聖說，長期做一件好事是福份，尤其是捐血，必須規律飲食與生活，保持身體健康，躺著就可以助人行善，每年的第一天從捐血開始，尤其今年二兒子娶媳婦，格外有意義。

國際生命線台灣總會第一副總會長陳宗聖昨天元旦按例，第420次捐血，合計10萬5000西西。圖／陳宗聖提供
國際生命線台灣總會第一副總會長陳宗聖昨天元旦按例，第420次捐血，合計10萬5000西西。圖／陳宗聖提供

捐血中心 結婚 元旦

延伸閱讀

救血荒 救國團台南歸仁團委會辦捐血成績不俗

大補血！新竹巨城今辦捐血活動 1天募1323袋創紀錄

新竹捐血中心血荒 庫存亮紅燈

缺血！新竹捐血中心庫存剩3.6天 捐血月開跑催熱血

相關新聞

台中南天宮發千份錢母、福氣袋 民眾排11小時搶頭香

迎接新的一年，台中市南天宮今日分送1000份錢母，今年更加碼贈送1000份福氣袋，一早吸引大批信眾排隊領取。搶頭香的潘先...

民國111年1月1日11點11分結婚 新人：值得一生的紀念

昨天民國111年1月1日，新人陳柏辰、吳嘉馨挑選上午11點11分到苗栗市戶政事務所登記結婚，小倆口說是非常特別的日子，值...

影／角板山梅花季花開如降雪 連假湧6倍人潮大塞車

元旦連假今天最後一天，適合戶外出遊，桃園市「盡收梅角山．藝遊」2022角板山梅花季，正在復興區角板山行館梅園展開，隨著梅...

每年只要90元 桃園農保投保率可望破5成

農民職業災害保險過去因僅限擁有0.1公頃農田的農民才有資格申請，且災害認定嚴格導致申辦率低落。農委會去年放寬資格，只要從...

2億元挹注 苗栗公共托育服務網絡大進補

苗栗縣嬰幼兒托育資源不足，縣府爭取前瞻基礎建設計畫補助8700萬元，加上縣款1億多元，布建7處公共托育設施，增加241名...

竹市中正市場 打疫苗送禮券

提振新冠疫苗打氣，新竹市政府昨宣布，本月3日到7日到中正市場疫苗施打站，完成疫苗接種就可獲得200元全聯禮券，3種疫苗都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。