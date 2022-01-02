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民國111年1月1日11點11分結婚 新人：值得一生的紀念
昨天民國111年1月1日，新人陳柏辰、吳嘉馨挑選上午11點11分到苗栗市戶政事務所登記結婚，小倆口說是非常特別的日子，值得一生的紀念。
元旦連續假期，陳柏辰、吳嘉馨預約昨天上午11點11分，準時到苗栗市戶政事務所登記結婚，陳柏辰的父親國際生命線台灣總會第一副總會長陳宗聖按例捐完血後到戶政事務所見證，祝福兩人早生貴子、百年好合、幸福滿滿。
陳宗聖36年來如一日捐血，參加苗栗縣政府元旦升旗後，他直奔台灣血液基金會新竹捐血中心苗栗捐血站，捐血第420次，合計10萬5000西西，陳柏辰受到影響，也長期捐血，昨天娶得美嬌娘吳嘉馨。
陳宗聖說，長期做一件好事是福份，尤其是捐血，必須規律飲食與生活，保持身體健康，躺著就可以助人行善，每年的第一天從捐血開始，尤其今年二兒子娶媳婦，格外有意義。
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