影／角板山梅花季花開如降雪 連假湧6倍人潮大塞車

元旦連假今天最後一天，適合戶外出遊，桃園市「盡收梅角山．藝遊」2022角板山梅花季，正在復興區角板山行館梅園展開，隨著梅花盛開，吸引大批遊各上山賞梅走訪，造成台7線往角板山路線大塞車，桃園市府觀旅局今天下午統計，趁著元旦收假日出遊看梅花、聽古琴演奏音樂，估計上午半天吸引人潮約7500人，是之前假日單日的3倍人潮。

進入2022元旦第一個連假，桃園市角板山行館梅園，舉辦梅花季進入第3天活動最後，上午由樂師演奏古琴、配合茶道品茗及草地遊戲、市集活動，吸引大批旅客開車前往梅園賞景，聽彈奏、喝杯茶及閒逛市集買特產，許姓遊客說，他之前帶老婆、孩子從新北開車看櫻花，這次梅花開很滿，又有音樂活動，趁假期前走訪很好。陳姓女旅客說，這裡梅園寬廣、梅花盛開，樹下品茗很有意境，只是上山車多塞車。