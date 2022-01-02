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影／角板山梅花季花開如降雪 連假湧6倍人潮大塞車

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市2022角板山梅花季梅花盛開仿若降雪，吸引大批遊各上山賞梅。記者曾增勳／攝影
桃園市2022角板山梅花季梅花盛開仿若降雪，吸引大批遊各上山賞梅。記者曾增勳／攝影

元旦連假今天最後一天，適合戶外出遊，桃園市「盡收梅角山．藝遊」2022角板山梅花季，正在復興區角板山行館梅園展開，隨著梅花盛開，吸引大批遊各上山賞梅走訪，造成台7線往角板山路線大塞車，桃園市府觀旅局今天下午統計，趁著元旦收假日出遊看梅花、聽古琴演奏音樂，估計上午半天吸引人潮約7500人，是之前假日單日的3倍人潮。

進入2022元旦第一個連假，桃園市角板山行館梅園，舉辦梅花季進入第3天活動最後，上午由樂師演奏古琴、配合茶道品茗及草地遊戲、市集活動，吸引大批旅客開車前往梅園賞景，聽彈奏、喝杯茶及閒逛市集買特產，許姓遊客說，他之前帶老婆、孩子從新北開車看櫻花，這次梅花開很滿，又有音樂活動，趁假期前走訪很好。陳姓女旅客說，這裡梅園寬廣、梅花盛開，樹下品茗很有意境，只是上山車多塞車。

觀旅局長楊勝評形容「今年梅花季人潮是我8年來看到最多一次」，也是疫後假期最多一次，觀旅局表示，今年角板山梅花相繼花開仿如降雪，剛好是藝遊活動最後一天，吸引大量遊客上山賞梅，全天估計賞梅人潮可達1萬5000天，將是之前假日一天人潮的6倍，梅園花期將至本月10日，歡迎遊客走訪旅遊。

桃園市2022角板山梅花季梅花盛開鬥艷，大批遊客上山賞梅。記者曾增勳／攝影
桃園市2022角板山梅花季梅花盛開鬥艷，大批遊客上山賞梅。記者曾增勳／攝影
桃園市2022角板山梅花季梅花盛開，遊客上山賞梅爆增，角板山路線大塞車。記者曾增勳／攝影
桃園市2022角板山梅花季梅花盛開，遊客上山賞梅爆增，角板山路線大塞車。記者曾增勳／攝影
桃園市2022角板山梅花季梅花盛開，市府藝遊活動古琴演奏、品茗，吸引大批人潮。記者曾增勳／攝影
桃園市2022角板山梅花季梅花盛開，市府藝遊活動古琴演奏、品茗，吸引大批人潮。記者曾增勳／攝影

梅花 元旦連假 角板山

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