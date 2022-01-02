聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／角板山梅花季花開如降雪 連假湧6倍人潮大塞車
元旦連假今天最後一天，適合戶外出遊，桃園市「盡收梅角山．藝遊」2022角板山梅花季，正在復興區角板山行館梅園展開，隨著梅花盛開，吸引大批遊各上山賞梅走訪，造成台7線往角板山路線大塞車，桃園市府觀旅局今天下午統計，趁著元旦收假日出遊看梅花、聽古琴演奏音樂，估計上午半天吸引人潮約7500人，是之前假日單日的3倍人潮。
進入2022元旦第一個連假，桃園市角板山行館梅園，舉辦梅花季進入第3天活動最後，上午由樂師演奏古琴、配合茶道品茗及草地遊戲、市集活動，吸引大批旅客開車前往梅園賞景，聽彈奏、喝杯茶及閒逛市集買特產，許姓遊客說，他之前帶老婆、孩子從新北開車看櫻花，這次梅花開很滿，又有音樂活動，趁假期前走訪很好。陳姓女旅客說，這裡梅園寬廣、梅花盛開，樹下品茗很有意境，只是上山車多塞車。
觀旅局長楊勝評形容「今年梅花季人潮是我8年來看到最多一次」，也是疫後假期最多一次，觀旅局表示，今年角板山梅花相繼花開仿如降雪，剛好是藝遊活動最後一天，吸引大量遊客上山賞梅，全天估計賞梅人潮可達1萬5000天，將是之前假日一天人潮的6倍，梅園花期將至本月10日，歡迎遊客走訪旅遊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言