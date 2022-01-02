連假最後一天景點湧人潮 桃園市府啟動疏導車流

把握元旦連假最後一天的時間，許多民眾闔家出遊，桃園市角板山及大溪老街，人潮警示燈號分別出現紅燈及黃燈，市府也啟動疏導車流、引導停車等措施，並呼籲民眾配合以免造成人車壅塞。

桃園市政府觀光旅遊局告訴中央社記者，復興區角板山因為正值梅花季，人潮警示燈號從上午9時30分許轉為「人流管制」的紅燈，另外，大溪老街及永安漁港也在下午1時許陸續轉為「人流警示」的黃燈。市府已啟動加強疏導車流，並引導停車，呼籲民眾配合指引。

桃園市政府提醒民眾，連假期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫優先，出門前可先上桃園觀光導覽網確認「景點人潮警示燈號」資訊，市府在20個景點設置燈號管制，其中顯示「綠燈」表示人流安全；「黃燈」顯示人流警示；至於「紅燈」則表示人流管制。

桃園市政府表示，桃園市20處「景點人潮警示燈號」地點，包括大溪老街、石門水庫風景區、虎頭山風景特定區、竹圍漁港、慈湖、永安漁港、角板山、觀音蓮花園休閒園區、拉拉山、新屋綠色走廊、大溪月眉休閒農業區、三坑老街、小烏來風景特定區、羅浮、觀音濱海遊憩區、五酒桶山步道、農博環境教育園區、龍潭大池、青埔休閒遊憩區及許厝港濕地。