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台中南天宮發千份錢母、福氣袋 民眾排11小時搶頭香
迎接新的一年，台中市南天宮今日分送1000份錢母，今年更加碼贈送1000份福氣袋，一早吸引大批信眾排隊領取。搶頭香的潘先生昨晚11點從苗栗搭火車來台中，他說，新年排第1名領錢母，希望新的一年有好彩頭。
供奉關聖帝君的南天宮，是很多人的重要信仰中心，今天上午10點在廟前舉行「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動，除了發放10元錢母，更加碼發送1000份福氣袋，裡面有平安米、平安麵、麥片等物資。不到9點，排隊人龍已綿延數百公尺，廟方依序發放號碼牌，10點準時發放錢母與福氣袋。
南天宮主委吳光雄表示，南天宮準備1000份福氣袋給民眾，希望帶來福氣，也期盼人人存好心、說好話，做好事，眾善奉行，一定會感受到很多好處。
疫情衝擊很多人的生計，南天宮說，補財庫與點帝君燈、財神燈、求發財金等的信徒為往年多出一倍，除了原有的十萬財庫、百萬財庫，今年更增加了千萬財庫供民眾選擇。南天宮於除夕晚上也將發送50元錢母、大年初一早上10點發「帝錢」，限量2000個，送完為止。
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