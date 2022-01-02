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每年只要90元 桃園農保投保率可望破5成

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府從2018年起推動農民職業災害保險，農民每年只要自付90元就能享有保障，全市整體投保率達36.9％。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府從2018年起推動農民職業災害保險，農民每年只要自付90元就能享有保障，全市整體投保率達36.9％。記者朱冠諭／攝影

農民職業災害保險過去因僅限擁有0.1公頃農田的農民才有資格申請，且災害認定嚴格導致申辦率低落。農委會去年放寬資格，只要從農就能加保、醫師鑑定就能獲補償，加上桃園市首創農會獎勵方案，投保率大幅提高，整體投保率達36.9％，其中5個農會的投保率還超過5成，遠高於全國目標。桃園市長鄭文燦也呼籲農友加保，每年只要90元「一個便當錢就能保障一年」。

農民職業災害保險自2018年11月1日起試辦，讓農民在田間作業受傷、農藥中毒，或前往集貨場途中發生意外能獲得給付及津貼，但初期因規定農民要取得0.1公頃農地，且理賠項目僅限「先傷後病」關係較明確的職業傷害，農民投保意願不高。

市府農業局指出，農委會去年放寬納保條件，只要是實際從農的軍公教退休人員及勞保退休人員、農業零工皆可投保；長期農業勞動引起的慢性職業病，經專科醫生診斷，也可納入給付，希望提高農民投保意願。

而桃園市率先補助農民自付額一半保費，農民每年花90元即可投保，各農會也紛紛加碼，像是龍潭每年僅要42元，而桃園、龜山、蘆竹、平鎮、楊梅、八德、中壢等7家農會則全額補助，農民不用負擔任何費用。

桃園市長鄭文燦表示，市府首創農會獎勵方案，各農會投保率達50％即發50萬獎勵金，目前包括龍潭、八德、桃園、大溪、蘆竹等5家農會都達標，另較前一年投保率進步達10％、20％、30％的農會也核發10萬、20萬、30萬獎勵金。

鄭文燦表示，桃園市去年投保率達到36.9%，仍有成長空間，投保率突破5成並不困難。他也強調，農民1年只要負擔90元，就可參加職業災害保險，享有傷害給付、就醫津貼、身心障礙及喪葬津貼4大給付，市府也將持續推動理賠輔導小組，協助農民給付申請。

農民 農會 桃園

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