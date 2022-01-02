2億元挹注 苗栗公共托育服務網絡大進補

苗栗縣嬰幼兒托育資源不足，縣府爭取前瞻基礎建設計畫補助8700萬元，加上縣款1億多元，布建7處公共托育設施，增加241名收托人數，此外，縣府也將盤點公立幼兒園多餘的教室研議釋出，提供更多的公共托育服務。

苗栗縣未滿2歲嬰幼兒5700多人，現有私立托育中心頭份市8家、竹南鎮4家、苗栗市1家，公托則有苗栗市公共托育中心、頭份公設民營托嬰中心，供需率頭份、竹南都不到5成，苗栗市僅有2成多，其他鄉鎮更是掛零，徐姓婦人1歲多女兒由娘家照顧，她認為公托品質有保證，且收費相對便宜，她會比較放心。

公托收費每人每月1萬1400元，政府再依低收入戶等資格，補助4000元到1萬元，可減輕家長負擔，縣府評估需求，優先在3萬人口以上，及2歲以下嬰幼兒逾200人的鄉鎮市建置公托設施，並爭取到前瞻少子化育兒友善空間建設補助8700萬元，加上縣款1億多元，布建7處公托設施、增加241人托育服務，及教具、玩具等。

其中，上個月新開幕的頭份公設民營托嬰中心可收托22名，籌設中通霄公共托育家園12名、苑南（新復）公共托育家園12名，已辦理招生說明會，縣議員張顧礫日前到苑南實地了解，肯定老師的用心與優質的好環境，加上苑北公設民營托嬰中心25人，今年第一季可望陸續營運。

竹南公設民營托嬰中心收托40人，目前規畫設計中，還有舊縣議會拆除新建苗栗親子館暨公設民營托嬰中心，預計收托100名，2023年10月營運，苑裡公設民營托嬰中心送件申請前瞻經費，預計收托30名。

此外，縣議員曾玟學發現縣內公私立幼兒園不再是一位難求，學校附設幼兒園招生率63%、鄉鎮立53%、非營利63%、準公共83%，及私立60%，他建議縣府釋出多餘的教室，調整設施設備，開辦幼幼班、托育中心，縣長徐耀昌允諾縣府跨局處盤點研議。