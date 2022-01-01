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苗縣、頭份今年都加碼生育津貼 元旦寶寶搶頭香

聯合報 / 記者張裕珍／苗栗即時報導
苗栗縣人口最多的頭份市公所今年度新生兒補助金加碼。圖／頭份市公所提供
苗栗縣人口最多的頭份市公所今年度新生兒補助金加碼。圖／頭份市公所提供

苗栗縣政府今年調整婦女生育津貼從8800元增加到1萬元，人口最多的頭份市公所跟進發放新生兒補助金，每胎從5000元調整到1萬元，第三胎以上2萬元，鼓勵年輕人「增產報國」。頭份為恭紀念醫院今天元旦歡喜迎接3名元旦寶寶，母子都平安健康。

苗栗大千醫院今早接生1男、1女元旦寶寶，還有媽媽待產中、準備剖腹產，頭份為恭紀念醫院也在今天中午12時15分迎來1名自然產的男寶寶，下午陸續有2名產婦剖腹生下寶寶，分別為1男1女，剛好今年苗縣府和頭份公所的生育津貼都加碼，不無小補。

頭份為恭紀念醫院婦產科主任沈國壽接生經驗豐富，他觀察少子化趨勢嚴重，每年接生新生兒人數下滑，過去1年醫院曾接生700多名，去年僅剩460名新生兒，自己平均1個月接生30名新生兒，平均1天1名，今天元旦接連迎來3名寶寶「已經算多了！」

沈國壽也說，有一名越南籍新住民產婦原訂去年12月29日開刀剖腹，想說隔幾天就是元旦國定假日，因此特別將開刀時間改到元旦，孩子的出生日子順口也好記，還有另一名為高齡產婦也選擇在元旦生下第二胎女寶寶，呱呱墜地哭聲宏亮，像隻「小女虎」一般。

元旦 接生

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