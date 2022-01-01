快訊

台中雞排店「佔公路」跨年放煙火惹民怨 警開單告發

元旦假期第2天 桃園大溪、角板山午後現人潮

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
大溪老街遊客如織，逛街的人漫步在整條街上，下午2時左右人潮警示燈號就出現紅燈的管制情形。記者翁唯真／翻攝
大溪老街遊客如織，逛街的人漫步在整條街上，下午2時左右人潮警示燈號就出現紅燈的管制情形。記者翁唯真／翻攝

2022年桃園元旦升旗典禮暨健走活動今上午於楊梅四維兒童公園盛大舉辦，共湧入上萬人潮共襄盛舉，不過上午天氣微涼加上陰天，路上人車都不算多，中午人太陽出來露臉後，各觀光景點陸續湧現人潮。

今為元旦假期第2天，昨晚桃園各區都有跨年活動，許多民眾也都熱情參與，因此今天上午路上人車不算太多，沒什麼壅塞狀況，國道時速也都有維持在80至90公里左右，不過中午過後向大溪老街、永安漁港等熱門景點陸續出現人潮。

永安漁港今上午還飄著小雨，不過中午一到不只出太陽，停車場上也停滿了車輛，人潮警示燈號呈現黃燈的警戒狀態；而大溪老街也遊客如織，逛街的人漫步在整條街上，下午2時左右人潮警示燈號就出現紅燈的管制情形；復興區角板山的賞梅人潮更是絡繹不絕，同樣呈現紅燈的管制情形。

石門水庫、小烏來風景區等地則都呈現綠燈狀態；中壢漁會總幹事黃德汶表示，今日來客人數一般並無特別多人，猜測因為天氣不是到非常穩定的好天氣，加上昨晚跨年可能也有些許關係，至於明天來客人數會不會變多，黃德汶認為還是要看天候決定，畢竟冬天海邊風大，還是會影響民眾出遊興致。

永安漁港今上午還飄著小雨，不過中午一到不只出太陽，停車場上也停滿了車輛。記者翁唯真／翻攝
永安漁港今上午還飄著小雨，不過中午一到不只出太陽，停車場上也停滿了車輛。記者翁唯真／翻攝

大溪老街 石門水庫 元旦

延伸閱讀

投資台灣三大方案逾1.6兆元 桃園占比全國第1

朱立倫批空降 林靜儀：從桃園選新北有被攻擊嗎？

迎接2022！桃園連假玩法　跨年結束還能賞梅、泡溫泉

桃園元旦升旗健走湧入上萬人 鄭文燦：剩1年繼續努力

相關新聞

苗縣、頭份今年都加碼生育津貼 元旦寶寶搶頭香

苗栗縣政府今年調整婦女生育津貼從8800元增加到1萬元，人口最多的頭份市公所跟進發放新生兒補助金，每胎從5000元調整到...

桃園喜迎60位元旦寶寶 虎年報到盼生育率成長

2022新年到許多寶寶也選在今天來到這個世界上，據桃園市衛生局統計轄內28家接生醫療院所，截至下午2時共有60位元旦寶寶...

竹縣元旦寶寶報到 新生兒母親當年也在同家醫院誕生

新竹縣今日截至下午3時共誕生23名元旦寶寶，上午縣長楊文科前往東元綜合醫院及中國醫藥大學新竹附設醫院探視產婦及元旦寶寶，...

熱血師生騎單車至總統府參加元旦升旗 留下難忘回憶

桃園中原大學自1986年起帶領溜冰社、單車休閒社舉辦的「跨年倒數暨元旦升旗」活動，以溜直排輪、騎自行車方式，從中原大學出...

新竹市喜迎6名元旦寶寶 12名產婦待產中

迎接2022年的第1天， 新竹市截至今天下午1時，已有6名元旦寶寶報到，有4名男寶寶、2名女寶寶，其中1名為剖腹產，還有...

避雷器爆裂 苗栗造橋633戶跨年夜無預警停電

跨年夜，苗栗縣造橋鄉一根電桿發生避雷器爆裂，633戶住瞬間停電一片漆黑，台電人員連夜搶修恢復供電。台電今天表示，爆裂原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。