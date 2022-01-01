元旦假期第2天 桃園大溪、角板山午後現人潮

2022年桃園元旦升旗典禮暨健走活動今上午於楊梅四維兒童公園盛大舉辦，共湧入上萬人潮共襄盛舉，不過上午天氣微涼加上陰天，路上人車都不算多，中午人太陽出來露臉後，各觀光景點陸續湧現人潮。

今為元旦假期第2天，昨晚桃園各區都有跨年活動，許多民眾也都熱情參與，因此今天上午路上人車不算太多，沒什麼壅塞狀況，國道時速也都有維持在80至90公里左右，不過中午過後向大溪老街、永安漁港等熱門景點陸續出現人潮。

永安漁港今上午還飄著小雨，不過中午一到不只出太陽，停車場上也停滿了車輛，人潮警示燈號呈現黃燈的警戒狀態；而大溪老街也遊客如織，逛街的人漫步在整條街上，下午2時左右人潮警示燈號就出現紅燈的管制情形；復興區角板山的賞梅人潮更是絡繹不絕，同樣呈現紅燈的管制情形。