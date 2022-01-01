桃園喜迎60位元旦寶寶 虎年報到盼生育率成長

2022新年到許多寶寶也選在今天來到這個世界上，據桃園市衛生局統計轄內28家接生醫療院所，截至下午2時共有60位元旦寶寶誕生，其中包含1對雙胞胎，共計32位男寶寶及28位女寶寶，還有40位產婦待產中。

位在平鎮區的秉坤婦幼醫院，今天凌晨4時許喜迎院內的第1個元旦寶寶，目前共迎接 11 位，還有 7 位產婦待產中，預計會有18位元旦寶寶誕生；其中34歲的三寶媽咪34歲的黃太太，誕下2920公克的女兒，前2胎為兒子的她和先生一直都想生個女兒，沒想到意外懷孕直覺告訴她此胎會是女兒，沒想到夢想成真，又逢元旦生產可說是喜上加喜。

而中壢的宏其婦幼醫院則於凌晨0時42分剖腹產接生出第1位元旦男寶寶，媽媽余小姐說，感覺很不真實，這是她的第1胎，去年12月30日傍晚入院待產，但是產程進展遲緩直到12月31日深夜與主治醫師討論後決定剖腹，因此剛好生了個元旦寶寶。截至下午2時共迎接10位元旦寶寶其中6名男寶寶、4名女寶寶，其中一對為雙胞胎，尚有5名產婦待產中。

宋俊宏婦幼醫有13位元旦寶寶出生，總計7位男寶寶，6位女寶寶，5個為第1胎，8個為第2胎，所有寶寶都身體健康無虞狀況良好。

其中宏其婦幼醫院較去年多了2位寶寶，宋俊宏則是多了4位；秉坤婦幼醫院院長洪秉坤表示，今年適逢虎年，以往虎年出生寶寶會較少，但今年第1天元旦寶寶就爭相來報到，希望是提升生育率的一個好彩頭。