新竹都城隍公爺273周年聖誕千秋 循古禮九獻禮祝壽
新竹都城隍廟是台灣最大的城隍廟，也是全省位階最高的城隍神祇，都城隍公爺農曆11月29日過生日，今天恰逢元旦國定連假，廟方舉行都城隍公爺273周年聖誕千秋大典，循古禮向城隍爺行九獻禮儀式，過程莊嚴肅穆，吸引不少參拜民眾、遊客觀禮。
城隍公爺聖誕千秋昨天晚上就有暖壽等活動，各地分靈廟及信眾們紛紛前往都城隍廟向城隍爺參香祝壽，今天下午都城隍公爺273周年聖誕千秋大典，廟方傳承先人百年古禮，向城隍爺行九獻禮儀式，恭敬獻上香花、壽燈、素果、壽桃、財帛等，並由新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞恭讀呈獻祝文，儀式為新竹宗教及文化領域的重要亮點。
祝壽大典今天下午2點開始，副市長沈慧虹、立委鄭正鈐、議長許修睿、議員陳建名、曾資程、顏政德、蕭志潔、廖子齊，以及新竹都城隍廟管理人鄭來聖與鄭耕亞皆到場參拜。沈慧虹代表市長林智堅祈求都城隍爺保祐風調雨順、國泰民安、市政昌隆。
沈慧虹說，城隍信仰與遶境祈福傳承先人古禮，是新竹地區宗教及文化領域的重要特色，宗教信仰發揮了安定民心的作用，感謝新竹都城隍廟在疫情期間配合政府的各項防疫措施，並提供信眾在疫情期間的慰藉，給予民眾精神上的支持，並且以致力於社會公益，也感謝新竹都城隍廟管理人、總幹事及各位委員、信徒們對社會的付出。
沈慧虹也提醒，近日仍持續傳出多例境外移入案例，提醒大家還是能夠提高警覺，配合政府做好防疫工作，並在城隍爺的庇佑下，讓今年竹塹中元城隍祭能夠順利舉辦。
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