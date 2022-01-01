竹縣元旦寶寶報到 新生兒母親當年也在同家醫院誕生

新竹縣今日截至下午3時共誕生23名元旦寶寶，上午縣長楊文科前往東元綜合醫院及中國醫藥大學新竹附設醫院探視產婦及元旦寶寶，送上金鎖片及育兒用品，期許1月1日出生的寶寶都會成為「No.1」。

縣府指出，新竹縣出生率在全台名列前茅，去年新生兒出生數為4807人，較前年多出469人，而今年截至下午3時，全縣共誕生23名新生兒，分別是育禾婦幼10名、東元綜合醫院4名、中醫大新竹附設醫院3名、顏明通婦產科1名、竹仁婦幼診所5名。

東元綜合醫院指出，院方在今日0時16分迎接第一名誕生的男嬰，截至上午10時前已經有2男1女，皆為剖腹產，體重最重3645公克、最輕2615公克，今日預計至少迎接7名元旦寶寶的誕生。

東元綜合醫院表示，今日5時5分誕生的男嬰，體重達3645公克，夫妻倆開心不已，新手媽媽張姓女子也是在東元醫院出生，還是由院長黃忠山接生，相隔多年，張女的寶寶也在黃忠山及婦產科部主任田明訓醫師的見證下平安誕生，作為媒人的縣議員蔡志環特地前來送上祝福。

中醫大新竹附醫婦產科主任蘇聖淵表示，截至上午11時，共誕生2男1女共3名元旦寶寶，其中有2名是自然產、1名剖腹產，體重最重3100公克、最輕2910公克。院方指出，選擇剖腹產的媽媽，腹中胎兒是第三胎，懷孕已經39周多，她表示，選擇良辰吉時剖腹生產，就是想要生「元旦寶寶」。

衛生局指出，衛福部國健署推動「母嬰親善醫院認證」，東元綜合醫院和台北榮總新竹分院成功獲得認證，親子同室可以依寶寶的需求餵奶，滿足寶寶生理及心理的需求，媽媽也能盡早適應寶寶出生後的生活及學習如何照顧寶寶，增進和寶寶親子關係。

衛生局提醒，新生兒出生3個月內可做免費聽力篩檢，以及新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，早期發現，早期治療。免費肺炎鏈球菌疫苗，則從寶寶出生起滿2月、4月、12月至15月，各接種1劑，可有效預防肺炎鏈球菌所引起的疾病。