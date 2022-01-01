熱血師生騎單車至總統府參加元旦升旗 留下難忘回憶

桃園中原大學自1986年起帶領溜冰社、單車休閒社舉辦的「跨年倒數暨元旦升旗」活動，以溜直排輪、騎自行車方式，從中原大學出發到台北總統府前參加升旗典禮，賣力完成43公里的自我挑戰最為熱血及難忘，迄今已有37年之久，今年活動更吸引全國慕名而來的11所大專院校與興南國中學生共襄盛舉。

今年近200位師生參與，在跨年倒數後12時隨著鳴槍聲響起，全員帶著學校的祝福勇敢啟程，於上午5時至5時30分左右抵達總統府；課外活動指導組長吳昱鋒表示，這項活動不僅是年度盛事，對社團運作與傳承更是凝聚團隊向心力、增強使命感的表現，新年第一天就完成挑戰性的事情，相信未來面對任何困境，一定都能夠水到渠成，並會繼續傳承學校良好傳統且富有意義的活動。

溜冰社總協、心理系2年級學生蕭鈺瑛指出，活動前兩個月便安排淡水、新竹南寮路線練習，藉此熟悉顛簸、高突路面狀況及控制下坡煞車等技巧使其更加穩固；單車社長、電子系2年級學生黃柏翔提到，身為中原人用雙腳挑戰自我極限，用體力克服距離與寒冷開啟獨特跨年之旅，為青春為留下美好深刻記憶。