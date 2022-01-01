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新竹市喜迎6名元旦寶寶 12名產婦待產中

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市今天已誕生六名元旦寶寶，嬰兒可愛的模樣看了療癒。圖／新竹市政府提供
新竹市今天已誕生六名元旦寶寶，嬰兒可愛的模樣看了療癒。圖／新竹市政府提供

迎接2022年的第1天，新竹市截至今天下午1時，已有6名元旦寶寶報到，有4名男寶寶、2名女寶寶，其中1名為剖腹產，還有12名產婦待產中。市長林智堅也送上祝福，歡迎元旦寶寶光臨幸福城市，祝福這些元旦寶寶平安健康長大。

新竹市黃姓孕婦今天清晨在新竹馬偕醫院順利自然產下1名男寶寶，體重3110公克。黃小姐表示，她和先生讀書時就認識，因先生在科學園區工作，就一起定居新竹市。

黃小姐說昨天原以為寶寶會在跨年前出生，沒想到歷經26小時的產程，結果弟弟選擇在元旦出生，成為第一個新竹市元旦寶寶，看著孩子的模樣感覺格外幸福，也特別謝謝新竹馬偕醫院洪芳宇醫師及護理師陪伴生產。

林智堅說，新竹市18歲以下孩子有9.4萬人，兒童人數比例也占人口數超過20％，為全國第1，而育齡婦女生第1胎年齡及高齡產婦的人數比例都高於全國平均，市府守護每個育齡婦女從懷孕開始到寶寶出生到長大，都有連續性及完整性的婦幼專業醫療照顧，全力打造新竹市成為全台最幸福的兒童城市。

衛生局代理局長說楊清媚，衛生局結合轄內醫療院所推動優化兒童醫療照護溫馨守護三部曲，首部曲爲推動周產期高風險孕產婦追蹤關懷計畫：針對高風險孕產婦提供個案管理關懷追蹤及轉介服務；二部曲是推動幼兒專責醫師計畫：讓每個出生孩子都有專屬醫師來照護0到3歲幼兒完成每階段兒童預防保健及預防接種；三部曲為建構兒童友善醫療優化兒童醫療品質。

另為鼓勵媽媽成功哺餵母乳，衛生局提供初生寶寶優質營養及增加抵抗力，並與五大醫院合作設有設有24小時母乳諮詢專線03-5353975以及陸續推出母乳支持團體課程，由專業的醫護人員提供新手媽媽在哺餵母乳及照顧上的諮詢服務，陪伴爸媽在哺育母乳路上不孤單。

新竹市今天已誕生六名元旦寶寶，嬰兒可愛的模樣看了療癒。圖／新竹市政府提供
新竹市今天已誕生六名元旦寶寶，嬰兒可愛的模樣看了療癒。圖／新竹市政府提供
新竹市今天已誕生六名元旦寶寶，產房喜氣洋洋。圖／新竹市政府提供
新竹市今天已誕生六名元旦寶寶，產房喜氣洋洋。圖／新竹市政府提供

新竹 衛生局

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