避雷器爆裂 苗栗造橋633戶跨年夜無預警停電

跨年夜，苗栗縣造橋鄉一根電桿發生避雷器爆裂，633戶住瞬間停電一片漆黑，台電人員連夜搶修恢復供電。台電今天表示，爆裂原因是自然劣化造成，影響居民用電深感抱歉。

2021年12月31日晚間9時許，苗栗縣造橋鄉長安新村附近居民，突然聽到巨大爆炸聲響，瞬間一片漆黑，不但家中所有電氣設備都無預警停電，連馬路上的交通號誌也無法運作。

邱姓婦人今天向媒體表示，當時聽到「碰」的一聲，嚇了一大跳，原本想出門查看，但屋內、屋外都黑漆漆，只好拿出蠟燭照明，等了大約1個小時左右，電力才恢復正常。

台電公司苗栗區營業處今天發布聲明指出，昨晚9時3分，因造橋鄉129號電桿避雷器故障，導致造橋平仁路一帶及長安新村社區周邊，共計633戶停電，經工程人員搶修，於9時57分完成復電，停電約54分鐘。

台電表示，故障原因為自然劣化造成，對於影響居民用電，台電深感抱歉，往後將加強線路巡檢以維護供電穩定。

另外，今天清晨6時許，國道1號頭份路段傳出火燒車事故，葉姓男子駕駛自小客車載著女性友人，參加完台中跨年活動，返回桃園途中，行經國道北上108公里處，車輛突然冒出濃煙起火燃燒，急忙把車輛停放至路肩。

苗栗縣消防局頭份消防分隊小隊長陳俊達表示，抵達火燒車現場時，火勢非常猛烈，消防同仁拉出2條水線灌救，約10分鐘控制火勢，所幸車內2名民眾均已逃出，沒有受傷，至於起火原因有待進一步鑑識。