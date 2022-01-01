元旦竹縣教育局、新聞處揭牌 楊郡慈、莊淇銘宣誓就職

新竹縣政府元旦起調整組織編制，教育處改制為「教育局」並增設「新聞處」，另有5處室增設或異動科別。縣府今日舉辦教育局、新聞處揭牌暨新任局長、處長布達宣誓典禮，新任教育局長由原教育處長楊郡慈接任，首任新聞處長則由國立台北教育大學數位內容設計學系兼任教授莊淇銘接任。

縣府指出，新竹縣人口增長且有年輕化趨勢，2021年11月總人口數已突破57萬5000人。縣長楊文科表示，自1999年各縣市編制確定，迄今新竹縣人口成長，但縣府編制員額都沒有增加，經向行政院爭取增加縣府編制員額及組織擴編，終獲行政院同意核增154名公務人員。

楊文科說，元旦起教育處改制「教育局」及增設「新聞處」，是地方自治史上新的里程碑，首任教育局長楊郡慈是國立台灣大學化學系碩士畢業，目前攻讀清大教育博士班，對教育有理想、務實做事，相信在她繼續領導下，會為竹縣學子帶來收益。楊郡慈說，教育局未來將成立素養教學中心，紮根本土教育，也讓雙語教育透過學校及教師培育分級，結合國際教育數位化推動。

楊文科表示，縣府目前最缺新聞媒體公關力量的發揮，莊淇銘了解縣府不足之處，且願意兩肋插刀協助，讓他感動許久，莊淇銘除了曾任多所學校校長，憑藉社會觀察力、未來學研究及擔任報社主筆的工作經歷，希望他為新聞處建立健全的制度，開展縣府媒體工作，讓大家努力的成果能被看見。

莊淇銘走馬上任，被外界視為是楊文科面對明年大選的最強化妝師，議長張鎮榮出席典禮特別向莊喊話，要對民進黨鴨霸推動竹竹合併升格議題強力反擊，莊淇銘當場回應「議長所言正是心中所想，必當全力以赴，大力回擊」，引起台下一片掌聲。

新竹縣政府人事處另指出，元旦起除了成立教育局、新聞處，縣府組織另有5處室增設或異動科別，分別是行政處增設「資安科」；社會處社工暨保護服務科分為「保護服務科」及「兒少及家庭支持科」、救助及身障科分為「身心障礙服務科」及「社會救助及社工科」。

原住民族行政處原民行政及產業發展科分為「原民行政科」及「原民經濟發展科」，強化原住民產業發展業務。產發處增設「工業區管理科」，以統籌辦理轄內工業區規畫申設、服務及管理。

財政處增設「非公用財產開發科」，辦理縣有非公用財產開發經營，並配合財政部國有財產署「點石成金」方案，協助開發國有非公用土地，活化非公用不動產，縣府預期每年增加3億元以上的財產開發收益，盼促進地方經濟發展。