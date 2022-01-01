苗栗元旦升旗典禮8千人參與 徐耀昌摸彩加碼抽iPhone13

苗栗縣政府今天清晨6點在第1辦公大樓廣場舉辦「堅持、幸福、愛苗栗」慶祝元旦升旗典禮，天還未亮，就吸引約8千人民眾參與升旗、等待迎接2022年的第1道曙光。苗栗縣的元旦升旗還有摸彩活動，縣長徐耀昌還當場加碼抽iPhone13手機，炒熱現場氣氛。

元旦升旗典禮在榮興客家採茶劇團演出中揭幕，縣長徐耀昌、縣長妻子蔡麗卿、立委陳超明、徐志榮、議長鍾東錦、副議長李文斌、縣議員、副縣長鄧桂菊、縣府秘書長陳斌山、縣府團隊、鄉鎮市長及各機關團體、學校、鄉親等一起目送國旗冉冉上升，並揮舞手中國旗相互賀年，期許團結繼續努力建設家鄉。

徐耀昌發表元旦談話致詞指出，回顧去年，國際疫情干擾，苗栗鄉親上下一心，攜手對抗疫情，縣府團隊更是按部就班，持續推動各項軟硬體建設，讓苗栗進步，突飛猛進

展望2022，徐耀昌說，將秉持「堅持 幸福 愛苗栗」的理念建設家鄉，台積電、力積電等科技大廠，持續加碼投資苗栗，縣府招商金額高達1兆88億元，創造超過3萬6千個工作機會，帶動苗栗縣7年工作機會增幅77%，居全國縣市之冠，縣府將持續營造「企業扎根苗栗」、「年輕人根留苗栗」的良善生活環境。

苗栗去年底揭牌啟用「苗栗勞動會館」，提升縣內勞工權益，為擴大照顧長輩，廣設326處長照據點、22處幸福學院、188處社區照顧關懷據點、18處樂齡中心、15處部落文化健康站，為照顧下一代，加速籌建室內親子遊憩場所頭份親子館、苗栗親子館、竹南全民運動館，預計1、2年內完工啟用，提供親子遊憩新選擇。

徐耀昌也提到，便捷交通是經濟起飛的命脈，完工的「頭份竹南中央路慢行綠網建置計畫」，大幅優化市容景觀，更是全國指標性示範道路，再次感謝立委陳超明、徐志榮協助爭取中央經費、議長鍾東錦、副議長李文斌及議員的督促、18鄉鎮市長的支持、各社區、社團、縣府員工、全縣2萬名志工夥伴的辛勤奉獻，讓苗栗「幸福永續」。