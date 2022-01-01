桃園元旦升旗健走湧入上萬人 鄭文燦：剩1年繼續努力

桃園111年元旦升旗典禮暨健走活動「桃園新希望、健康我最YANG」，今在楊梅區四維兒童公園草地上盛大舉行，上午8時準時展開新興高中儀隊表演及升旗典禮，並由金曲歌王蘇明淵領唱國歌，鄭文燦致詞表示，任期只剩1年的時間，但還是會盡力將市政工作做好，讓桃園繼續邁向幸福城市。

鄭文燦指出，去年因受疫情影響，導致升旗典禮規模縮小，但因醫護人員努力維持第一線防疫狀況，今年能舉辦大型活動是全體市民與政府共同防疫的結果，相信今年會更好；2屆8年的任期即將結束，會把握時間完成工作，將1天當3天用，這是他的責任也是桃園市在升格後努力完成的目標，桃園值得更好。

今天上午6時30分就陸續有民眾到場報到，雖天氣微涼，仍不減民眾心情，共湧入約1萬8000人到場參加凡報名參加者皆可獲得象徵健康的宣導品登山杖1支，並提供元旦限定款桃園行銷口罩，相當有紀念價值；此次健走距離約3公里，若全程走完並再集章站蓋章後，即可回到主會場參加摸彩活動，將會抽出Gogoro機車、iPad、Switch健身環組合包等多項好禮。

有民眾指出，去年也想參加無奈疫情影響，今年成功舉辦讓他相當興奮，帶著孩子一同參加。