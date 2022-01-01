竹市府前元旦升旗 林智堅：成立合併升格推動小組

今天是2022年第1天，新竹市政府今天早上8點在市府前廣場舉行元旦升旗典禮，場邊還有早餐市集，吸引不少民眾參與難得的盛會。市長林智堅致詞提到，2022將是期待市政建設的豐收年，他也將成立合併升格推動小組，努力創造宜居創新永續的新竹。

新竹市政府元旦升旗典禮今天早上在市府前方封街舉行，在新竹女中沂風樂儀隊等開場表演後，林智堅率市府團隊在台前與台下民眾一同見證國旗冉冉升起，場面熱絡。

林智堅接著發表元旦致詞，他回顧2021是辛苦防疫與抗旱的一年，50年大旱經地方與中央攜手，平穩度過缺水危機，年中遇疫情三級警戒，熱鬧街道瞬間變冷清，市府組成疫調小組、建大型施打站、竹科專案篩檢站，守護護國神山群，關關難過關關過。

「只要我們團結合作，就能在隙縫當中找到光，循著光找到出路」，林智堅也預告今年2022年即將迎來的重要建設，包含公道三今年一定打通、醫學中心等級兒童醫院完工、兒童探索館今年啟用，新竹市立棒球場、總圖與大車站也都將在今年陸續啟動。

林智堅更提及，去年在疫情趨緩後，竹市府舉辦了全台灣最大、最美、最國際的光臨藝術節，吸引500萬人次欣賞，讓新竹人風光，也讓「新新竹、新幸福」不再只是口號，但「只有新竹市好，大新竹不會好」，他今年也將持續推動大新竹合併升格。

林智堅說，新竹縣市因為分治，無論在交通、都市景觀與喝好水環境議題等都無法獲得更有效率解決，自己去年提出大新竹升格倡議後，獲得近六成縣市鄉親支持，今年將成立合併升格推動小組，結合民間社團還有各界力量，打造宜居創新永續的新竹。