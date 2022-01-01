竹縣跨年晚會汽車頭獎再加碼 3人幸運抽中汽車大獎

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣2022公益慈善跨年晚會摸彩活動，第二輛TOYOTA汽車，由新竹市吳小姐幸運抽中。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會摸彩活動，第二輛TOYOTA汽車，由新竹市吳小姐幸運抽中。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府連續2年舉辦跨年晚會，2022公益慈善跨年晚會昨日下午5時30分在縣府廣場舉行，吸引約5萬人參加，眾人最期待的汽車摸彩活動，頭獎2輛價值約80萬元的TOYOTA汽車，分別由竹北曹小姐及新竹市吳小姐幸運抽中。另外現場再加碼抽1輛汽車，最終由南投史徐先生獲得。

新竹縣前年跨年晚會摸彩活動，頭獎汽車及二獎電動機車，全被議員妻子及議員抽到，遭網友開酸是「議員尾牙」，因此今年摸彩活動，頭獎獎落誰家格外引人注目。

縣長楊文科為了讓縣民都能參加摸彩，除了全縣21萬多戶每個家戶發送1張摸彩券，也宣布民眾可憑11、12月紙本發票5張或電子發票3張，兌換1張摸彩券，每人每次限兌3張，限量2萬5000張換完為止。

縣府指出，眾人最期待的抽大獎活動，獎項包含頭獎2輛TOYOTA汽車、gogoro電動機車、Iphone手機、液晶電視、樂園門票等多項好禮，摸彩活動最終由縣長楊文科、縣長夫人、議長張鎮榮等人摸出最大獎2台汽車，由律師全程公開見證。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑現場再加碼捐1輛汽車。

縣府表示，首獎得獎者本人需在晚會現場，2分鐘內經連續唱名至少3次並現場電話通知，不在現場者且未回應者，視同放棄得獎資格，現場重新抽獎。3輛價值約80萬元的TOYOTA COROLLA CROSS豪華油電版、豪華汽油版，分別由竹北曹小姐、新竹市吳小姐及南投史徐先生幸運抽中。

竹北曹小姐手拿10多張摸彩券票根上台領獎，曹母在一旁陪伴，確認中獎後，曹母興奮地手舞足蹈，曹小姐表示，有那麼多摸彩券是自己到先前東興圳活動拿發票換的。新竹市吳小姐也手捧13張摸彩券票根上台，南投史徐先生同樣以「票海戰術」，靠著投入多張摸彩券幸運抽中，主持人聽到得獎者遠從南投而來，開玩笑說「現在可以開車回南投了」。

眾人最期待的汽車摸彩活動，首輛頭獎TOYOTA汽車，由竹北市曹小姐幸運抽中。圖／新竹縣政府提供
眾人最期待的汽車摸彩活動，首輛頭獎TOYOTA汽車，由竹北市曹小姐幸運抽中。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，歌手廖柏雅演奏小提琴。記者巫靜婷／攝影
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，歌手廖柏雅演奏小提琴。記者巫靜婷／攝影
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，180秒長的煙火秀照亮整個夜空。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，180秒長的煙火秀照亮整個夜空。圖／新竹縣政府提供
楊文科帶領觀眾跨年「５、４、３、２、１」的倒數，邁向新的一年。圖／新竹縣政府提供
楊文科帶領觀眾跨年「５、４、３、２、１」的倒數，邁向新的一年。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，歌手翁立友演唱。記者巫靜婷／攝影
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，歌手翁立友演唱。記者巫靜婷／攝影
新竹縣2022公益慈善跨年晚會摸彩活動，加碼第三輛TOYOTA汽車，由南投縣史徐先生幸運抽中。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會摸彩活動，加碼第三輛TOYOTA汽車，由南投縣史徐先生幸運抽中。圖／新竹縣政府提供
連續2年擔綱主持的綜藝大姐白冰冰攜手搞笑天王沈玉琳、台一線東諺、阿文以及DJ圓圓，以滿滿的笑果將晚會氣氛炒熱。記者巫靜婷／攝影
連續2年擔綱主持的綜藝大姐白冰冰攜手搞笑天王沈玉琳、台一線東諺、阿文以及DJ圓圓，以滿滿的笑果將晚會氣氛炒熱。記者巫靜婷／攝影
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，擔任壓軸的饒舌歌手MC HotDog熱狗，將現場氣氛炒到最高潮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，擔任壓軸的饒舌歌手MC HotDog熱狗，將現場氣氛炒到最高潮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，180秒長的煙火秀照亮整個夜空。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，180秒長的煙火秀照亮整個夜空。圖／新竹縣政府提供
新竹縣跨年晚會，2022年的第一個演出由美秀集團演唱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣跨年晚會，2022年的第一個演出由美秀集團演唱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，吸引約5萬人參加，民眾舉起雙手向攝影機鏡頭打招呼。記者巫靜婷／攝影
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，吸引約5萬人參加，民眾舉起雙手向攝影機鏡頭打招呼。記者巫靜婷／攝影
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，金曲歌王蕭煌奇演唱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，金曲歌王蕭煌奇演唱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，金曲歌后蔡健雅演唱。圖／新竹縣政府提供
新竹縣2022公益慈善跨年晚會，金曲歌后蔡健雅演唱。圖／新竹縣政府提供

彩券 跨年晚會 新竹

延伸閱讀

影／南投、清境、日月潭同步跨年 浪漫煙火盼明年更好

高雄跨年晚會7歲男童走失 鹽埕警平安送回

屏東跨年晚會現場嗨翻 潘孟安同場倒數計時

新年煙火秀、摸彩大獎壓軸 北斗跨年晚會湧進千人　

相關新聞

桃園圖書館 將打造親子遊戲區

桃園去年4月啟用八德區兒童玩具圖書館獲好評，市立圖書館前天開會決議，將玩具列為重點推廣館藏項目，將利用今年度預算編列24...

竹縣跨年晚會汽車頭獎再加碼 3人幸運抽中汽車大獎

新竹縣政府連續2年舉辦跨年晚會，2022公益慈善跨年晚會昨日下午5時30分在縣府廣場舉行，吸引約5萬人參加，眾人最期待的...

小百岳加里山太熱門 救援案也大增

知名登山網站「健行筆記」最近公布去年最熱門小百岳，苗栗縣南庄鄉加里山奪冠軍。人氣高，救援案也大增，消防局統計，前年救援事...

桃園圖書館歲末重大決議 玩具也納推廣館藏

桃園繼4月啟用八德區兒童玩具圖書館，市立圖書館昨天開會決議，將玩具列為重點推廣館藏項目，並從明年度預算編列240萬元採購...

元旦連假首日天氣好 六福村、北埔老街人潮滿滿

元旦連假第一天好天氣，民眾攜家帶眷出遊，新竹縣除了知名遊樂園一早就被擠爆，因拍攝戲劇「茶金」走紅的北埔，觀光景點人潮也是...

看今年最後一天夕陽 桃園永安、竹圍漁港午後見人潮

桃園市今天跨年，平地雖然氣溫在13到15度之間，但是風景區一早仍有不少遊客的角板山賞梅花、石門水庫楓葉，月眉落雨松，大溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。