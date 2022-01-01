竹縣跨年晚會汽車頭獎再加碼 3人幸運抽中汽車大獎

新竹縣政府連續2年舉辦跨年晚會，2022公益慈善跨年晚會昨日下午5時30分在縣府廣場舉行，吸引約5萬人參加，眾人最期待的汽車摸彩活動，頭獎2輛價值約80萬元的TOYOTA汽車，分別由竹北曹小姐及新竹市吳小姐幸運抽中。另外現場再加碼抽1輛汽車，最終由南投史徐先生獲得。

新竹縣前年跨年晚會摸彩活動，頭獎汽車及二獎電動機車，全被議員妻子及議員抽到，遭網友開酸是「議員尾牙」，因此今年摸彩活動，頭獎獎落誰家格外引人注目。

縣長楊文科為了讓縣民都能參加摸彩，除了全縣21萬多戶每個家戶發送1張摸彩券，也宣布民眾可憑11、12月紙本發票5張或電子發票3張，兌換1張摸彩券，每人每次限兌3張，限量2萬5000張換完為止。

縣府指出，眾人最期待的抽大獎活動，獎項包含頭獎2輛TOYOTA汽車、gogoro電動機車、Iphone手機、液晶電視、樂園門票等多項好禮，摸彩活動最終由縣長楊文科、縣長夫人、議長張鎮榮等人摸出最大獎2台汽車，由律師全程公開見證。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑現場再加碼捐1輛汽車。

縣府表示，首獎得獎者本人需在晚會現場，2分鐘內經連續唱名至少3次並現場電話通知，不在現場者且未回應者，視同放棄得獎資格，現場重新抽獎。3輛價值約80萬元的TOYOTA COROLLA CROSS豪華油電版、豪華汽油版，分別由竹北曹小姐、新竹市吳小姐及南投史徐先生幸運抽中。