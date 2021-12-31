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桃園圖書館歲末重大決議 玩具也納推廣館藏

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園繼4月啟用八德區兒童玩具圖書館，市立圖書館昨天開會決議，將玩具列為重點推廣館藏項目，並從明年度預算編列240萬元採購親子可以一起玩的共融式玩具。圖／桃園市立圖書書館提供
桃園繼4月啟用八德區兒童玩具圖書館，市立圖書館昨天開會決議，將玩具列為重點推廣館藏項目，並從明年度預算編列240萬元採購親子可以一起玩的共融式玩具。圖／桃園市立圖書書館提供

桃園繼4月啟用八德區兒童玩具圖書館，市立圖書館昨天開會決議，將玩具列為重點推廣館藏項目，並從明年度預算編列240萬元採購親子可以一起玩的共融式玩具，未來還要在總圖書館及南北桃園各擇一處分館設立親子遊戲區，讓孩童在遊玩過程中學習成長。

圖書館過去給人印象就是安靜的讀書環境，新增親子遊戲區令部分民眾擔心「寧靜被打破」；圖書館長姚敦明表示，興建中的總圖書館設計時已在3樓預留500平方公尺親子區，分館設置時也會評估，盡量採用獨立空間，避免2區相鄰或重疊，另開放時段也會視實際運作調配。

桃園市圖書館新採購的共融式玩具將有樂齡及親子認證，內容以實體為主，材質採用木頭及金屬，讓幼童透過接觸啟發感知能力。另外，玩具設定幼童到銀髮長者都可以使用，能增加交流機會，對視障、自閉症或多重障礙的小孩接觸外界也有幫助。

姚敦明也說，玩具也可以是教具，親子區則是圖書館的新概念，除了刺激孩童感官發展，從玩樂中學習，也是讓孩子能夠更親近書本，進而喜歡上學習。

桃園首座兒童玩具圖書館今年4月婦幼節在八德區大楠森林公園啟用，其建築利用國軍舊營舍改建，其中收藏了600組玩具，種類從古早味彈珠台到AR、VR情境互動遊戲都有，而入館招牌寫著一句「不想長大」，也勾起不少家長童心。

兒童玩具圖書館附近居民表示，圖書館非常熱門，每到假日都有不少家長帶小孩造訪。另外，館內另有1萬5千本藏書，實際走訪過圖書館的家長也樂見新模式，稱讚「小孩有玩具玩可以放電，家長也能安心看書充電」。

姚敦明表示，玩具圖書館除了總圖以外，也在評估桃園、中壢和平鎮等地分館設置親子區的可能性，之後還會觀察民眾接受度，再考慮是否推廣到其他分館。

圖書館 親子 桃園

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