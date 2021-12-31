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元旦連假首日天氣好 六福村、北埔老街人潮滿滿

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
北埔地區因拍攝戲劇「茶金」再次竄紅，元旦連假首日北埔老街人潮湧現。圖／山城北埔產業觀光發展協會提供
北埔地區因拍攝戲劇「茶金」再次竄紅，元旦連假首日北埔老街人潮湧現。圖／山城北埔產業觀光發展協會提供

元旦連假第一天好天氣，民眾攜家帶眷出遊，新竹縣除了知名遊樂園一早就被擠爆，因拍攝戲劇「茶金」走紅的北埔，觀光景點人潮也是強強滾，山城北埔產業觀光發展協會理事長劉美熙說，因戲劇走紅加上五倍券效應，北埔老街的觀光人潮恢復的比疫情前更好，今天人潮較平常日多約6成。

元旦連假首日，位於新竹縣關西鎮的六福村主題遊樂園，一早就擠滿等著入園的民眾，園方指出，隨著疫情趨緩，遊樂園人潮慢慢復甦，今日上午入園人數約4000人，與平常假日差不多，預估今日入園人數上看5000人，熱門遊樂設施預計要排隊約20分鐘才玩得到。

民眾穿著厚厚冬衣出遊，喜悅之情溢於言表，因應防疫，六福村工作人員於入園處為排隊民眾依序量測額溫，確認佩戴口罩，完成防疫規定後才放行。六福村品牌行銷部副理張家綸指出，園區最大容客數為3萬人，依據目前入園人數，戶外都能保持1公尺以上距離。

除了遊樂園人氣旺，因拍攝戲劇「茶金」走紅的北埔，自戲劇熱播以來遊客不間斷，山城北埔產業觀光發展協會理事長劉美熙說，疫情緩和初期，因為民眾偏好往墾丁、花蓮出遊，北埔老街人潮恢復力不強，後因戲劇拍攝，山城北埔推動茶金加上五倍券、客庄券助攻，帶動觀光人潮回流。

劉美熙指出，現在北埔假日遊客數比疫情前更好，而通常北埔老街連假首日的人潮不是最多，明後天觀光客會更多。

戲劇主場景的姜阿新洋樓須付費參觀，許多戲迷搶著一睹風采，預約導覽場場額滿，平日也很難約，劉美熙說，北埔還有其他景點也很值得參觀，例如北埔金廣福三館聯合導覽，預約購票就能一次參觀國定古蹟金廣福公館、歷史建築北埔忠恕堂，以及北埔老聚落茶博館。

北埔地區因拍攝戲劇「茶金」再次竄紅，元旦連假首日北埔老街人潮湧現。圖／山城北埔產業觀光發展協會提供
北埔地區因拍攝戲劇「茶金」再次竄紅，元旦連假首日北埔老街人潮湧現。圖／山城北埔產業觀光發展協會提供
元旦連假首日天氣好，六福村主題遊樂園上午迎來約4000人次入園遊玩。圖／六福村提供
元旦連假首日天氣好，六福村主題遊樂園上午迎來約4000人次入園遊玩。圖／六福村提供

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