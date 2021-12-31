快訊

退役少將于北辰「做自己正確的判斷」 臉書宣布退出國民黨

國內疫情史上境外最多例！ 激增41例、14人調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看今年最後一天夕陽 桃園永安、竹圍漁港午後見人潮

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園永安漁港夕陽聞名全省，下午可以到漁港揮別2021最後一個夕陽。記者鄭國樑／翻攝
桃園永安漁港夕陽聞名全省，下午可以到漁港揮別2021最後一個夕陽。記者鄭國樑／翻攝

桃園市今天跨年，平地雖然氣溫在13到15度之間，但是風景區一早仍有不少遊客的角板山賞梅花、石門水庫楓葉，月眉落雨松，大溪老街過去假日下午才有比較多的遊客，元旦連假第一天上午就湧入人潮，消費力道強，店家預估連續3天假日人潮不斷。

桃園除了拉拉山可以看日出，海岸線不少地點能欣賞美麗的落日夕陽，永安漁港、白玉（觀新藻礁）、大潭藻礁和許厝港濕地、竹圍漁港和部分埤塘，都能看見2021年最後一天美麗的夕陽，永安、竹圍漁港中午過後遊客絡繹不絕，停車場車輛也越來越多。

月眉人工濕地落雨松。記者鄭國樑／攝影
月眉人工濕地落雨松。記者鄭國樑／攝影
角板山梅園一早遊客絡繹不絕。記者鄭國樑／翻攝
角板山梅園一早遊客絡繹不絕。記者鄭國樑／翻攝
大溪老街近中午已經看見人潮。記者鄭國樑／翻攝
大溪老街近中午已經看見人潮。記者鄭國樑／翻攝

延伸閱讀

民眾黨海選覓戰將搶攻桃園 黨員高喊要柯文哲出戰

桃園／大溪月眉落羽松 湖景倒影美如印象派畫作！

桃園追曙光 石門水庫最適合全家大小共遊

桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

相關新聞

看今年最後一天夕陽 桃園永安、竹圍漁港午後見人潮

桃園市今天跨年，平地雖然氣溫在13到15度之間，但是風景區一早仍有不少遊客的角板山賞梅花、石門水庫楓葉，月眉落雨松，大溪...

金曲客家樂團嗨唱 竹縣新春音樂會周日免費入場

新竹縣政府迎接新年，舉辦「春響˙春想─2022新竹縣新春音樂會」，5場音樂會將於1月2日起陸續登場。首場音樂會「新春Ch...

竹市打造那魯灣文化聚落 瞭望台、大滑梯成亮點

新市香山區那魯灣部落是西海岸唯一阿美族聚落，新竹市政府指出，為增加部落活動空間，經爭取前瞻補助共投入4870萬元打造「那...

桃園追曙光 石門水庫最適合全家大小共遊

元旦追曙光，桃園雖然在台灣西岸，無法看到太陽從海平面緩緩升起，但從高海拔地區欣賞雲海日出，或端看太陽從山頭冒出、照亮整片...

提升公路品質 竹縣獲1.3億元明年動工改善4爛路

新竹縣政府為提升公路系統道路品質，爭取前瞻基礎建設2.0計畫，獲核定補助總經費1.3億餘元，改善竹4線、竹60線、竹2線...

桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

桃園跨年晚會今晚7點至明天凌晨1點在高鐵桃園站前廣場舉行，為紓解人潮車流，市政府實施3階段交通管制，並加開桃園火車站往返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。