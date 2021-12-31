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看今年最後一天夕陽 桃園永安、竹圍漁港午後見人潮
桃園市今天跨年，平地雖然氣溫在13到15度之間，但是風景區一早仍有不少遊客的角板山賞梅花、石門水庫楓葉，月眉落雨松，大溪老街過去假日下午才有比較多的遊客，元旦連假第一天上午就湧入人潮，消費力道強，店家預估連續3天假日人潮不斷。
桃園除了拉拉山可以看日出，海岸線不少地點能欣賞美麗的落日夕陽，永安漁港、白玉（觀新藻礁）、大潭藻礁和許厝港濕地、竹圍漁港和部分埤塘，都能看見2021年最後一天美麗的夕陽，永安、竹圍漁港中午過後遊客絡繹不絕，停車場車輛也越來越多。
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