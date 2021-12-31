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金曲客家樂團嗨唱 竹縣新春音樂會周日免費入場

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣新春音樂會「新春Chill Hak Hak！」，將在1月2日下午2時30分在文化局文化廣場舉行，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來滿滿客家青春搖滾，活動免費入場。圖為神棍樂團。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新春音樂會「新春Chill Hak Hak！」，將在1月2日下午2時30分在文化局文化廣場舉行，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來滿滿客家青春搖滾，活動免費入場。圖為神棍樂團。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府迎接新年，舉辦「春響˙春想─2022新竹縣新春音樂會」，5場音樂會將於1月2日起陸續登場。首場音樂會「新春Chill Hak Hak！」於本周日下午在文化局文化廣場舉行，有3組金曲獎客家樂團神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快開唱，活動免費，民眾可自由入場，體驗不同以往的搖滾客家味。

2022年即將來到，新竹縣政府除了安排跨年活動、元旦升旗，文化局表示，為延續跨年的激情與熱情，文化局在1月份規畫5場的新春音樂會活動，集結了3組金曲客家搖滾樂團、世界級頂尖的人聲、弦聲及口琴聲，滿足喜愛不同類型音樂的樂友。

文化局表示，1月2日下午2時30分在文化局文化廣場舉行「新春Chill Hak Hak！」音樂會，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來客家青春搖滾，採免費自由入場，還有美食市集，歡迎民眾參加。

文化局指出，1月8日在演藝廳還有由知名指揮楊書涵、女高音鄭思筠、樂指團巴雀Camerata Taiwan帶來「有客自遠方來」；1月16日演奏廳由弦樂四重瘋quartetAmore帶來「《@Home》輕輕地唱．回家的歌」；1月23日演藝廳由天狼星口琴樂團帶來的「逆光—2022天狼星口琴樂團巡演」，以上3場需付費購票，詳情可搜尋OPENTIX兩廳院文化生活網。

文化局另表示，1月9日由泰雅之聲帶來的「泰雅織聲．扶輪傳愛」慈善音樂會，採取採索票入場，索取票券相關細節，請洽泰雅學堂及樂麗扶輪社。2022新竹縣新春音樂會更多活動資訊，請搜尋文化局官網https://www.hchcc.gov.tw

新竹縣新春音樂會「新春Chill Hak Hak！」，將在1月2日下午2時30分在文化局文化廣場舉行，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來滿滿客家青春搖滾，活動免費入場。圖為黃子軒與山平快。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新春音樂會「新春Chill Hak Hak！」，將在1月2日下午2時30分在文化局文化廣場舉行，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來滿滿客家青春搖滾，活動免費入場。圖為黃子軒與山平快。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新春音樂會「新春Chill Hak Hak！」，將在1月2日下午2時30分在文化局文化廣場舉行，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來滿滿客家青春搖滾，活動免費入場。圖為春麵樂隊。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新春音樂會「新春Chill Hak Hak！」，將在1月2日下午2時30分在文化局文化廣場舉行，由神棍樂團、春麵樂隊、黃子軒與山平快帶來滿滿客家青春搖滾，活動免費入場。圖為春麵樂隊。圖／新竹縣政府提供

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