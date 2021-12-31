竹市打造那魯灣文化聚落 瞭望台、大滑梯成亮點

新市香山區那魯灣部落是西海岸唯一阿美族聚落，新竹市政府指出，為增加部落活動空間，經爭取前瞻補助共投入4870萬元打造「那魯灣文化聚落」，今天啟用，結合集會空間，還有屋頂瞭望台、大型溜滑梯亮點，未來將辦原住民文創零售及假日市集。

那魯灣部落今天辦新居落成暨聯合祭典，副市長沈慧虹、原民會主委夷將‧拔路兒、立委陳瑩、伍麗華與原民議員林慈愛等都到場見證，那魯灣李金文頭目偕同兩位頭目及原住民青年及婦女一起祈福，象徵新竹市族群共榮的氣象及文化傳承的意義。

沈慧虹說，竹市為提升那魯灣聚落整體環境規畫，2017年先爭取營建署經費、投入1800萬元完成那魯灣公園廣場綠美化工程；2018年起再陸續爭取原民會經費加上市款，啟動那魯灣文化聚落新建工程，完工後成為竹市首座原民地景式文化聚落。

市府民政處找來建築師林柏陽替部落量身打造聚落空間，以打造地景裡的半開放建築為主軸，建築空間有多功能教室、集會空間、部落觀景塔、戶外大溜滑梯、景觀池，未來將向中央爭取辦理文化健康站，同時也規畫與清大原住民族科學發展中心、世界南島暨原住民族中心以及新竹市五間大學原資中心合作辦理科學營及原民文化活動。