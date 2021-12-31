桃園追曙光 石門水庫最適合全家大小共遊

元旦追曙光，桃園雖然在台灣西岸，無法看到太陽從海平面緩緩升起，但從高海拔地區欣賞雲海日出，或端看太陽從山頭冒出、照亮整片大地，也別具意義；桃園市觀旅局推薦一般民眾到石門水庫追曙光，不僅交通方便，適合全家大小同行，附近還有不少景點串聯，新年第一天就能玩得很盡興。

桃園境內有不少觀看日出的景點及秘境，近日最熱門的就是塔曼山步道，全長約3.4公里，大約半天可來回，除了日出美景，沿途巨木參天、蓊鬱茂密，還因為樹形奇特，有「魔幻森林」之稱。不過，步道途經自然保留區，入山須事先申請，且高度落差最大達130公尺，也不適合全家老小共遊。

觀旅局指出，即使不進入高海拔區域，石門水庫也能欣賞到日出美景，當陽光從東眼山背後升起，耀眼陽光一束束四散，照向台地平原，特別能感受桃園波瀾壯闊。另外，石門水庫是水的源頭，上游水庫湖面波光粼粼，下游支流在陽光照射下變成一條條金黃色的水脈，意境也頗發人深省。