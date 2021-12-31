快訊

不斷更新／國1南下3車連環撞嚴重回堵 注意國道6大地雷路段

大象跨年的狂歡料理：柏林動物園「耶誕剩食」派對

桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園跨年晚會在高鐵站前廣場，下午3點開始交管。記者鄭國樑／翻攝
桃園跨年晚會在高鐵站前廣場，下午3點開始交管。記者鄭國樑／翻攝

桃園跨年晚會今晚7點至明天凌晨1點在高鐵桃園站前廣場舉行，為紓解人潮車流，市政府實施3階段交通管制，並加開桃園火車站往返高鐵站，與中壢火車站往返機場捷運A21站（環北站，中壢中豐北路近環北路口）接駁車，機捷24小時營運不打烊，協助疏散跨年人潮。

中壢警分局表示，因應跨年晚會湧入大量人潮及車流，市府加強高鐵桃園站前廣場周邊交通管制，同時規畫自行開車、騎車者停車位，建議駕駛人提早前往。另為維護交通順暢及確保民眾安全，會場周邊實施3階段管制。

第1階段交通管制：今天（31日）上午8點至明天（2022年1月1日）凌晨1點，中壢區青園路（中壢區高鐵站前西路一段至青境路區間）及青境路；還有今天（31日）下午3點起至明天凌晨1點，管制地點高鐵站前東路一段（青山路至領航南路三段區間）。兩個管制時段區間都實施單側禁止路邊停車和強制移置違停車輛。

第2階段交通管制：今天深夜11點至明天凌晨1點， 管制地點為中壢區高鐵站前路（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）、高鐵站前西路一段（中壢區高鐵站前路至領航南路三段區間）靠會場側，領航南路三段單向管制（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）、高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路三段區間）、青山路（高鐵站前東路一段至青心路間）雙向管制。管制區間車輛禁止進入區內停車格及路邊禁止停車，管制期間制移置。

第3階段交通管制：今天深夜11點50分至明天0點30分，管制區間比照第2階段，另外增加管制中壢區高鐵站前路（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）靠高鐵站側、領航南路三段（高鐵站前東路至高鐵站前西路區間）雙向快慢車道及人行道。

管制說段除公車、消防車、計程車、救護車、活動車輛，其他車輛禁止進入。

詳細資訊可至桃園跨年晚會網站http://www.nye2022.tycg.gov.tw/查詢。

高鐵 跨年晚會 桃園

延伸閱讀

合肥直通南昌 京港高鐵安九段通車

助益冰雪旅遊 長白山高鐵開通

桃園明德北路打通至明德南路開瓶計畫通車 解交通難題

桃園平鎮民俗文化公園開工 打造共融式公園

相關新聞

桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

桃園跨年晚會今晚7點至明天凌晨1點在高鐵桃園站前廣場舉行，為紓解人潮車流，市政府實施3階段交通管制，並加開桃園火車站往返...

「我騎自行車我健康」 83歲不老騎士體檢沒紅字

不老騎士千歲團100多名車友今天大會師苗栗，騎遊綠光海風自行車道，另類行銷觀光，83歲老騎士「貢丸伯」陳秋林騎車20年，...

桃園明德北路打通至明德南路開瓶計畫通車 解交通難題

桃園市長鄭文燦昨天至中壢區，出席「明德北路打通延伸至明德南路新闢工程」通車典禮並表示，為了解決平鎮區與中壢區間的車流與交...

時力控護航坤輿 苗縣府、業者反駁

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場28日恢復試運轉，爆發業者保全人員與自救會推擠衝突，多人掛彩，時代力量立法院黨團及反坤輿自救...

竹市緊盯廢棄物違規夾帶

新竹市垃圾焚化廠高齡20歲，已屆使用年限，由於進廠廢棄物熱值偏高，爐體管壁常有破管情形，垃圾處理量能略受影響。市府環保局...

桃園角板山 元旦假期梅花盛開

元旦連假明起展開，桃園復興區角板山冬季限定美景梅花將在元旦假期熱烈綻放，預估到明年1月8日是最美花期。今起連3天舉辦的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。