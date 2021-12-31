桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

桃園跨年晚會今晚7點至明天凌晨1點在高鐵桃園站前廣場舉行，為紓解人潮車流，市政府實施3階段交通管制，並加開桃園火車站往返高鐵站，與中壢火車站往返機場捷運A21站（環北站，中壢中豐北路近環北路口）接駁車，機捷24小時營運不打烊，協助疏散跨年人潮。

中壢警分局表示，因應跨年晚會湧入大量人潮及車流，市府加強高鐵桃園站前廣場周邊交通管制，同時規畫自行開車、騎車者停車位，建議駕駛人提早前往。另為維護交通順暢及確保民眾安全，會場周邊實施3階段管制。

第1階段交通管制：今天（31日）上午8點至明天（2022年1月1日）凌晨1點，中壢區青園路（中壢區高鐵站前西路一段至青境路區間）及青境路；還有今天（31日）下午3點起至明天凌晨1點，管制地點高鐵站前東路一段（青山路至領航南路三段區間）。兩個管制時段區間都實施單側禁止路邊停車和強制移置違停車輛。

第2階段交通管制：今天深夜11點至明天凌晨1點， 管制地點為中壢區高鐵站前路（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）、高鐵站前西路一段（中壢區高鐵站前路至領航南路三段區間）靠會場側，領航南路三段單向管制（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）、高鐵站前東路一段（高鐵站前路至領航南路三段區間）、青山路（高鐵站前東路一段至青心路間）雙向管制。管制區間車輛禁止進入區內停車格及路邊禁止停車，管制期間制移置。

第3階段交通管制：今天深夜11點50分至明天0點30分，管制區間比照第2階段，另外增加管制中壢區高鐵站前路（高鐵站前東路一段至高鐵站前西路一段區間）靠高鐵站側、領航南路三段（高鐵站前東路至高鐵站前西路區間）雙向快慢車道及人行道。

管制說段除公車、消防車、計程車、救護車、活動車輛，其他車輛禁止進入。

詳細資訊可至桃園跨年晚會網站http://www.nye2022.tycg.gov.tw/查詢。