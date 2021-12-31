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提升公路品質 竹縣獲1.3億元明年動工改善4爛路

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
竹4線0K至5K+760路段，為民眾往來台61線快速道路及台1線的重要聯絡道，路面多處呈現疲勞龜裂、車轍、凹陷、擠壓等破壞，圖為竹4線5K+400路段現況。圖／新竹縣政府提供
竹4線0K至5K+760路段，為民眾往來台61線快速道路及台1線的重要聯絡道，路面多處呈現疲勞龜裂、車轍、凹陷、擠壓等破壞，圖為竹4線5K+400路段現況。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府為提升公路系統道路品質，爭取前瞻基礎建設2.0計畫，獲核定補助總經費1.3億餘元，改善竹4線、竹60線、竹2線及竹5線路面龜裂、凹陷、變形等問題，工務處養護科指出，3案道路改善工程預計明年6月發包動工，年底前竹北、尖石、湖口地區的民眾，將有更安全的道路通行。

工務處指出，位於竹北的竹4線0K至5K+760路段，為民眾往來台61線快速道路及台1線的重要聯絡道，往返交通量大且重車多，路面多處呈現疲勞龜裂、車轍、凹陷、擠壓等破壞。改善工程獲核定總經費4878萬元，包含瀝青鋪面刨除加封、路基改善，也將調整標線及孔蓋，並施作5處共桿設備。

竹2線自湖口行政中心起直通新豐鄉行政中心，是民生及經貿兼具的路段；竹5線自台1線起至湖口軍營，通過湖口工業區2條主要幹道中華路、工業五路，可直達國道1號湖口交流道，是紓解湖口工業區交通的重要外環道。2條路使用率高卻因年久失修道路品質低落、頻繁修補惹民怨，縣府將改善。

工務處表示，湖口鄉竹2線3K+900至5K+150將全線重新刨鋪瀝青混凝土，總長度為1250公尺；竹5線4K至7K路段，則除了重新刨鋪路面，竹5線4K+630至5K+530路段要拓寬，總長度約900公尺，拓寬寬度約2.2公尺。改善工程獲核定總經費4800萬元。

位於尖石的竹60線37K至44K+800及45K+100至47K道路，為秀巒村泰崗部落至新光部落的聯絡路段，不僅是部落居民及學子通勤通學、急難救助的必經之路，也能通往司馬庫斯等觀光景點，路面現況多處龜裂、變形、沉陷，部分護欄、側溝、擋土牆損壞嚴重，且道路視野貫穿性不佳及行人穿越道路缺乏警示標示，對用路人安全也造成威脅。

工務處指出，除了改善竹60線37K至44K+800及45K+100至47K道路鋪面及路基和護欄、排水及擋土設施，也將畫設2處行人穿越斑馬線，並設置25座反射鏡及警告標誌，工程獲核定總經費4040萬元。

工務處養護科表示，3案道路改善工程預估明年2月完成勞務招標，4月完成工程設計，力拚6月完成工程招標，工期約4個月，預計最快10月底完工。

竹60線37K至44K+800及45K+100至47K道路，為秀巒村泰崗部落至新光部落的聯絡路段，路面現況多處龜裂、變形、沉陷。圖／新竹縣政府提供
竹60線37K至44K+800及45K+100至47K道路，為秀巒村泰崗部落至新光部落的聯絡路段，路面現況多處龜裂、變形、沉陷。圖／新竹縣政府提供
竹2線3K+900至5K+150道路也有路面龜裂問題。圖／新竹縣政府提供
竹2線3K+900至5K+150道路也有路面龜裂問題。圖／新竹縣政府提供
竹4線0K至5K+760路段，為民眾往來台61線快速道路及台1線的重要聯絡道，路面多處呈現疲勞龜裂、車轍、凹陷、擠壓等破壞，圖為竹4線5K+400路段現況。圖／新竹縣政府提供
竹4線0K至5K+760路段，為民眾往來台61線快速道路及台1線的重要聯絡道，路面多處呈現疲勞龜裂、車轍、凹陷、擠壓等破壞，圖為竹4線5K+400路段現況。圖／新竹縣政府提供
竹60線37K至44K+800及45K+100至47K道路，為秀巒村泰崗部落至新光部落的聯絡路段，路面現況多處龜裂、變形、沉陷。圖／新竹縣政府提供
竹60線37K至44K+800及45K+100至47K道路，為秀巒村泰崗部落至新光部落的聯絡路段，路面現況多處龜裂、變形、沉陷。圖／新竹縣政府提供

新竹 國道 標誌

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