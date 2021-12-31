桃園某防疫旅館群聚感染 二採結果出爐

桃園火車站前某防疫旅館2021年12月中旬傳新冠肺炎群聚感染事件，疫調人員當時針對環境採檢在確診者房間找到病毒，然全館靜置及清潔消毒後，昨晚二採結果全為陰性。桃園市衛生局表示，為求謹慎，該旅館將再進行2次採檢，確定3次採檢都陰性，再由中央疫情指揮中心評估可否恢復營運。

該旅館群聚感染發生在12月16日，由於全館淨空，旅館從業人員、下榻旅客都被移置集中檢疫所，12月3日之後曾入住的旅客也被召回隔離，經採檢共8人確診，其中4人基因定序相同，事件因而定調。

由於感染源不明，防疫人員曾進入旅館做環境採檢，18日中央疫情指揮中心證實某個案房間找到病毒，指地方及業者清消工作待加強，但地方駁斥，指清消工作已進行一半，是配合環境採檢疫調喊卡，且採檢結果也未在公共空間發現環境汙染。

桃園市衛生局指出，該旅館經靜置及完整清消後，29日再次做環境採檢，結果昨天出爐，結果皆為陰性。

衛生局表示，二採的採檢方式與第一次相同，都是一根棉棒針對一定空間範圍內的物品或建築體做採檢，目的是確認環境是否仍存在汙染，以及找出病毒可能的傳播途徑。雖然二採皆為陰性，但為求謹慎，接下來還要再做2次採檢，確認3次都陰性，再由中央疫情指揮中心評估。

有關該旅館的感染事件原因，衛生局則表示指揮中心還在調查，另桃園其他防疫旅館的空調系統已由感控人員查核，是否合乎標準，也需要一些時間評估判斷。