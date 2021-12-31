「我騎自行車我健康」 83歲不老騎士體檢沒紅字

不老騎士千歲團100多名車友今天大會師苗栗，騎遊綠光海風自行車道，另類行銷觀光，83歲老騎士「貢丸伯」陳秋林騎車20年，他開心展示最近體檢沒有紅字，充分享受騎出健康，貼近自然欣賞美景的樂趣。

不老騎士千歲團於2018年成立，組團理念以「找老伴，騎健康，尋歡樂，共扶持」的慢活態度，帶動快樂騎車風氣，享受自行車帶來的優質健康休閒生活，今天這場「不老騎士千歲團跨年南北大會師苗栗神隱舊海線－為健康而騎」活動，有來自全台11縣市100多名車友搭高鐵、台鐵，或開車、騎車參加這場盛事。

今天風和日麗，不老騎士千歲團團長洪進子領軍上午9點從高鐵苗栗站出發，浩蕩的自行車隊沿著海邊，騎經後龍鎮大山車站、合歡石滬、外埔漁港、西湖溪鐵橋、海角樂園、風車聚落，從通霄鎮拱天宮折返後龍鎮過港隧道、英才書院、客家圓樓，再回高鐵苗栗站，全程46公里，飽覽綠光海風自行車道好風光。

其中，陳秋林騎車20年，他認為與其在家裡不動，不如騎出一條大路，騎車也讓他健康，今年8月他身體健康檢查，沒有一項是紅字，騎車也不會掉隊，體能不輸年輕人。