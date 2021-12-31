桃園明德北路打通至明德南路開瓶計畫通車 解交通難題

桃園市長鄭文燦昨天至中壢區，出席「明德北路打通延伸至明德南路新闢工程」通車典禮並表示，為了解決平鎮區與中壢區間的車流與交通擁擠問題，起自平鎮區明德北路47號前，迄點為中壢區明德南路，打通道路長度約65公尺、寬度15公尺，讓小工程展現大效益。

鄭文燦指出，市府在今年4月辦理平鎮區明德北路打通延伸至中壢區明德南路新闢工程，總經費約836萬元，並獲得營建署補助約385萬元，未來市府也將持續依道路展現開瓶計畫。