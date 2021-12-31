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桃園明德北路打通至明德南路開瓶計畫通車 解交通難題
桃園市長鄭文燦昨天至中壢區，出席「明德北路打通延伸至明德南路新闢工程」通車典禮並表示，為了解決平鎮區與中壢區間的車流與交通擁擠問題，起自平鎮區明德北路47號前，迄點為中壢區明德南路，打通道路長度約65公尺、寬度15公尺，讓小工程展現大效益。
鄭文燦指出，市府在今年4月辦理平鎮區明德北路打通延伸至中壢區明德南路新闢工程，總經費約836萬元，並獲得營建署補助約385萬元，未來市府也將持續依道路展現開瓶計畫。
鄭文燦說，桃園市內因土地未徵收或部分路幅狹窄等因素，致使許多道路系統中斷，升格後，市府積極推動開瓶計畫，依道路開闢難易程度及工程效益等因素進行工程排序，並積極爭取中央經費挹注，如龍岡路1、2、3段拓寬工程、龍慈路延伸台66線道路新闢工程、中山東路拓寬工程等，目前已完成超過131條道路改善工程，讓市民通行更加方便、安全、有效率。
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