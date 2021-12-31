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桃園平鎮民俗文化公園開工 打造共融式公園

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
平鎮區長陳慶仁表示，平鎮是桃園第三大行政區，民俗文化公園建置多年來與周邊居民緊密相連。記者翁唯真／攝影
平鎮區長陳慶仁表示，平鎮是桃園第三大行政區，民俗文化公園建置多年來與周邊居民緊密相連。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮區南勢生活圈是平鎮的重心民俗文化公園整體環境改善工程，桃園市長鄭文燦昨天下午前往平鎮區民俗文化公園天幕廣場，出席開工典禮並表示，共融式公園是桃園打造公園的目標。

鄭文燦指出，本次在總面積約2.53公頃的民俗文化公園，投入總經費2300萬元整體更新，不僅規劃24節氣步道與融合客家、閩南、新住民文化的節慶主題廣場，且活化空間、改善老舊損壞設施、優化綠帶空間，進行節能照明與共融式兒童遊戲場設計，盼於明年5月竣工後，更進一步提升鄉親活動空間的品質，帶來獨具特色的民俗景觀、深化平鎮文化底蘊。

鄭文燦說，共融式公園是桃園打造公園的目標，主題式的公園更成為桃園的特色，升格後市府不單在平鎮開發雙連坡碉堡公園，也推出眾多老舊公園改造計畫，本次整體環境改善工程將讓民俗文化公園更好用、更親民，且老少咸宜。

平鎮區長陳慶仁表示，平鎮是桃園第三大行政區，人口數逾22萬人，民俗文化公園建置多年來與周邊居民緊密相連，是兼具休憩、教育、樂趣與濃厚民俗特色的活力健康好去處。

桃園平鎮區南勢生活圈是平鎮的重心民俗文化公園整體環境改善工程，桃園市長鄭文燦昨天下午前往平鎮區民俗文化公園天幕廣場，出席開工典禮。記者翁唯真／攝影
桃園平鎮區南勢生活圈是平鎮的重心民俗文化公園整體環境改善工程，桃園市長鄭文燦昨天下午前往平鎮區民俗文化公園天幕廣場，出席開工典禮。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦

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