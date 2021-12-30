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苗栗廢棄物掩埋場抗爭爆流血衝突 時代力量控縣府縱容施暴

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
當天因衝突掛彩的造橋鄉民代表古育誌(右)。記者吳亮賢／攝影
當天因衝突掛彩的造橋鄉民代表古育誌(右)。記者吳亮賢／攝影

苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿廢棄物掩埋場本月28恢復試運轉，引發居民反彈，自救會到場抗爭，爆發衝突。時代力量立法院黨團今舉行記者會表示，在苗栗縣府刻意放水、警方袖手旁觀下，坤輿公司派出上百名黑衣人以暴力方式對待自救會，造成數人受傷，中央及地方應徹查違法行為，另將針對違法變更用地，於下個月提告苗栗縣政府圖利。

時代力量立委邱顯智指出，眾多黑衣人當天戴著安管組臂章到場，推擠、拖行自救會鄉親，並護送3輛滿載廢棄物的貨車進場傾倒廢棄物。混亂中，人單力薄的自救會成員全數被架走，造成5名成員臉部撕裂傷、肢體挫傷，殘弱長者更被送往醫院，驚魂未定，而警方卻默默全數撤離，留下恐懼不安的居民，在入口處排班站崗。

邱顯智表示，坤輿入侵龍昇村近20年來，用過手段包括黑道屢次恐嚇甚至毆打鄉親、利用土製汽油彈放火燒村長廚房、派出黑衣人鬧事影響店家營運、開出機具試圖強行進場，以及濫用訴訟手段逼迫居民就範，「這絕對是民主國家不能容忍的事情」。

時代力量立委王婉諭說明， 20年前坤輿事業廢棄物掩埋場的試運轉案就已被環保署訴願駁回了，但卻在去年的最後一天無預警通過，「沒有環評、沒有相關計畫，就這樣粗暴地把垃圾埋在他們的家」，而鄉親只是想要保護家鄉，卻被暴力對待，「請問苗栗縣長徐耀昌，你就這樣放任苗栗鄉親被黑道欺負嗎？」呼籲苗栗縣政府和行政院，應為錯誤結果負責，撤銷掩埋場設置許可。

時代力量立委陳椒華要求，內政部長徐國勇和法務部長蔡清祥應正視此事，並深入調查坤輿公司是否涉及恐嚇維安、傷害、妨礙自由、組織犯罪及強制罪等，而針對用地被違法變更，也將於下個月提告苗栗縣政府圖利及坤輿公司規避法規。

當天因衝突掛彩的造橋鄉民代表古育誌控訴，當天警察很慢才來，許多自救會成員已受傷倒在地上，甚至被拖行、被打；反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會會長陳清鑫表示，此案爭議很多，高院也仍在審議中，為何苗栗縣政府要一意放行？「龍昇村不允許暴力存在，一定提告到底」。

時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
時代力量立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

時代力量 苗栗縣 自救會

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