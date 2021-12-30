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軍方用地租給民間蓋停車場 隨意砍樹桃園民代撻伐
桃園平鎮區忠貞里上忠貞路段48-3地號用地將要出租給民營業者做停車場使用，27日上午軍方通知當地里長辦理會勘，市議員舒翠玲得知也派人到場了解，當時表明若要砍樹需經桃市府農業局認定核准，怎料昨天業者私自砍樹，讓舒翠玲相當氣憤，認為軍方及市府怎能縱容。
6號機關用地土地所有權人為為國防部政戰局，近期要將所屬用地出租給民營業者做停車場使用，本月27日軍方通知當地里長辦理會勘，里長主動告知舒翠玲此會勘活動，當天討論結果為業者需發文向農業局請示，認定用地內樹木是否可砍伐，不料昨日附近居民打電話至舒翠玲服務處通之2棵大樹已被鋸斷，讓舒翠玲相當氣憤，直言軍方跟市府怎能如此對待轄區內擁有60年歷史的樹木。
舒翠玲表示，昨日助理到場時，業者還企圖將樹木運走想毀屍滅跡，舒翠玲和業者溝通時，業者回應這2棵樹木為雜樹，讓她相當火大，從樹穴及年輪都可以看出此樹在此生長至少60年，怎能是業者自行判定為雜樹就鋸掉，應由農業局人員判定為準。
舒翠玲說，此會勘沒通知地方民代覺得是故意的，加上現在軍方事發後也不聞不問，先前就曾發生過軍方砍樹造成民怨，現又明知故犯，怎可隨意對待桃園的樹木。
國防部回應指出，本月27日辦理現地會勘已請承租業者函文桃市府審認是否屬於受保護樹木，現承租業者未經審認逕自砍除樹木，若府審查有違反樹保規定，國防部將依契約辦理後續相關事宜。
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