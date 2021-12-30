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桃園角板山梅花元旦假期盛開 賞雪白梅花要把握時機
明日起即將展開3天元旦連續假期，桃園復興區角板山冬季限定美景梅花將在元旦假期間熱烈綻放，桃市府風景管理處也舉辦「2022角板山梅花季-暗香浮動 角板迎春」活動，期間將有草地遊戲、茶席與市集，並邀請國樂表演及書法老師於現場揮毫，帶給民眾味覺、聽覺與視覺的三重饗宴。
位於角板山行館的梅園面積約2公頃，共計種植296棵梅樹，最老的梅花於1961年栽種，為北台灣最大的梅園之一，隨著本周冷氣團南下，角板山梅園陸續綻放，預計於元旦跨年滿開，山上梅樹白色花瓣在枝頭宛如降雪美景。
桃市府風景區管理處長廖育儀表示，每年梅花綻放花期約2周，且因氣候影響一年比一年提前盛開，正常的開花花期約在每年1月初至1月中，去年則是12月底就開始有花朵陸續綻放，今年則從12月中旬就有些冒出頭，24日時已開到7至8成，預計這周末會是滿開狀態，預估最美的時期會到明年1月8日。
廖育儀指出，角板山梅花季將會請書法老師現場揮毫寫春聯，並提供暖茶品茗饗宴，草地上也準備套圈圈、跳跳馬等遊戲供孩童遊玩，及國樂古箏表演活動，全都免費體驗參與；梅園周邊也有許多大溪、復興的香菇、木耳及香水檸檬等農特產品，讓民眾購買；也可至角板山商圈品嘗原民美食。
想前往賞梅的民眾可至客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線至角板山行館，或至大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094前往，現場亦有復興區仁愛及上台地二處收費停車場。
民眾若上山也可順道至今年11月剛開幕的羅浮溫泉，除了既有的泡腳池外，可以同時享受其他特色、功能不同的湯池，明天晚上復興區上台地停車場也有2021跨年晚會，將有壓軸煙火、摸彩，Boxing、卡維蘭娛樂家等樂團與大家一同跨年。
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