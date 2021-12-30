元旦3天連假 新竹市垃圾收運不打烊

明天開始展開3天元旦連續假期，新竹市政府今天指出，新竹市除了1月2日（周日）採假日定線定時定點收運外，明、後天連假維持正常垃圾收運。另外也提醒民眾，疫情期間，「未戴口罩拒收垃圾」並請做好垃圾分類，戶外請保持1公尺安全社交距離。

新竹市環保局指出，3天元旦連續假期垃圾收運時間分別為，明天12月31日正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；後天、明年1月1日元旦當天，正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；明年1月2日（周日），採假日定線定時定點收運。

環保局指出，請市民朋友配合垃圾清運時間並多加利用，並請事先將垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，確實打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運。

環保局呼籲，為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境。民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科服務電話：5388406。