快訊

迎接跨年人潮 柯文哲談防疫：今年比較忐忑不安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦3天連假 新竹市垃圾收運不打烊

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
明天開始展開3天元旦連續假期，新竹市政府今天指出，新竹市除了1月2日（周日）採假日定線定時定點收運外，明、後天連假維持正常垃圾收運。記者張裕珍／攝影
明天開始展開3天元旦連續假期，新竹市政府今天指出，新竹市除了1月2日（周日）採假日定線定時定點收運外，明、後天連假維持正常垃圾收運。記者張裕珍／攝影

明天開始展開3天元旦連續假期，新竹市政府今天指出，新竹市除了1月2日（周日）採假日定線定時定點收運外，明、後天連假維持正常垃圾收運。另外也提醒民眾，疫情期間，「未戴口罩拒收垃圾」並請做好垃圾分類，戶外請保持1公尺安全社交距離。

新竹市環保局指出，3天元旦連續假期垃圾收運時間分別為，明天12月31日正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；後天、明年1月1日元旦當天，正常收運垃圾（下午、晚上兩個時段）；明年1月2日（周日），採假日定線定時定點收運。

環保局指出，請市民朋友配合垃圾清運時間並多加利用，並請事先將垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，確實打包妥當，再交由垃圾車及資源回收車收運。

環保局呼籲，為維護市容整潔，請不要任意棄置垃圾，共同打造全民綠生活的舒適環境。民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科服務電話：5388406。

新竹 元旦 垃圾分類

延伸閱讀

228連假離島航班 明年1月3日上午9時開放訂位

台南六甲落羽松轉色「黃綠紅」 元旦連假交通管制2個月

國1彰化路段從3線增加到4線 元旦連假塞車可望改善

桃園連假照常收垃圾 元旦起試辦廚餘全回收

相關新聞

苗栗縣府護航坤輿掩埋場開發案？ 縣府：沒有放水

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場12月28日恢復試運轉，爆發業者保全人員與自救會推擠衝突，造成多人掛彩，時代力量及反坤輿自救...

桃園角板山梅花元旦假期盛開 賞雪白梅花要把握時機

明日起即將展開3天元旦連續假期，桃園復興區角板山冬季限定美景梅花將在元旦假期間熱烈綻放，桃市府風景管理處也舉辦「2022...

元旦3天連假 新竹市垃圾收運不打烊

明天開始展開3天元旦連續假期，新竹市政府今天指出，新竹市除了1月2日（周日）採假日定線定時定點收運外，明、後天連假維持正...

明年元旦起 桃園廚餘改以「可否回收」做分類基礎

元旦3天連假，桃園市垃圾車因應民眾需求，明後兩天維持正常收運，不過後天起將試辦「廚餘全回收」政策，廚餘不再以生熟分類，而...

桃園有線電視月租費6年未調 但明年年繳有折扣

桃園市3家有線電視基本頻道每月收費510元，已5年沒調整，也比雙北貴10到20元，多名議員要求市府替市民爭取降價空間，案...

年前還有接種需求 桃園擬再開社區接種站

桃園市衛生局今天發表新書「守住桃園、守住台灣」，紀錄近2年新冠肺炎抗疫點滴。市長鄭文燦上午出席發表會時表示，疫情還沒結束...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。