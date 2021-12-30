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全國語文競賽桃園勇奪57項特優 排名全國第3

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
教育部終身教育司司長李毓娟(前排中)競賽當天為桃園代表隊加油打氣。圖/主辦單位提供
教育部終身教育司司長李毓娟(前排中)競賽當天為桃園代表隊加油打氣。圖/主辦單位提供

110年全國語文競賽本月25、26日在桃園市大園國際高中及大園國中完賽，共有來自全國22縣市1,984位語文菁英齊聚桃園爭取最高榮譽；內壢高中學生郭怡即使忙於準備學測仍抓緊機會積極練習，果然不負眾望一舉拿下國語朗讀高中組特優。

今年地主隊桃園市派出180位語文菁英參賽，有57位選手獲特優佳績，排名全國第三。大崗國中學生姚沐樺國小時參賽未能獲獎留下遺憾，經過三年努力加上賽前表現穩定，終於如願獲得寫字組特優。

客語字音字形教師組選手巴崚國小教師鄔翠璊過往經常指導學生參賽，進而成為競賽選手，她說，每次壓力大或遇情緒低潮拿出練習卷奮筆疾書，心情頓時獲得紓解。

桃園市政府教育局長林明裕表示，今年桃園共有70位原住民語選手晉級決賽，選手們穿著族服展現文化特色，並透過競賽與其他選手交流，藉由累積學習經驗，在文筆訓練及本土語言上持續精進。

他也鼓勵學生透過平日閱讀及吸收新知提升語文造詣，將多元文化深耕校園，語文競賽成果持續開枝散葉，更上層樓。

今年度競賽分為國語、閩南語、客語及原住民語4類，比賽項目正式納入「本土語文情境式演說」，強調命題生活化，獎項增設演說達人獎、滔滔不絕講、創意無限獎、從容自信獎、生動自然獎，藉由活用本土語言，提升學生學習興趣。

桃園 原住民語 菁英

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