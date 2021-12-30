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苗栗縣府護航坤輿掩埋場開發案？ 縣府：沒有放水

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場12月28日恢復試運轉，爆發業者保全人員與自救會推擠衝突，造成多人掛彩，事件餘波盪漾。圖／民眾提供
苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場12月28日恢復試運轉，爆發業者保全人員與自救會推擠衝突，造成多人掛彩，事件餘波盪漾。圖／民眾提供

苗栗縣造橋鄉坤輿廢棄物掩埋場12月28日恢復試運轉，爆發業者保全人員與自救會推擠衝突，造成多人掛彩，時代力量及反坤輿自救會長陳淸鑫等人，今天指控業者以黑衣人排除村民的擋道，及縣府護航坤輿，不過，縣府及業者都反駁指控子虛烏有。

縣府去年底核准坤輿試運轉計畫，縣府今年3月5日中止坤輿試運轉，但業者提訴願後，環保署9月24撤銷縣府處分，縣府12月24日同意恢復業者試運轉，12月28日進場爆發衝突，造成多人掛彩，警方隨後全天候派員警「站崗」，防範再度爆發暴力衝突事件，時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭、苗栗縣議員宋國鼎，及陳清鑫等人，今天上午在立法院舉行記者會。

他們指控12月28日廠商以黑衣人排除村民的阻擋，開道讓5輛大貨車進場，過程中黑衣人與自救會成員衝突拉扯，導致多人受傷，還有人傷勢嚴重住院觀察，縣府必須為暴力衝突負全責，有護航坤輿開發案之虞，逼村民必須挺身反抗。

坤輿回應表示，公司簽約合法、合於規定雇請保全人員，相關的資料也檢具交由警方調查，公司試營運期間將秉持「公開透明保證」的原則，提出5大保證，包括每天公布進場廢棄物來源、數量、種類，一切遵照法令，及公開試營運結果完整報告。

縣府環保局則強調沒有放水，指出縣府3月5日中止坤輿公司試運轉計畫，坤輿提起訴願，縣府4月26日函送訴願答辯書至環保署，且於環保署訴願審議委員會6月2日召開陳述會議上，積極表達主張考量當時狀況，坤輿沒有辦法完成試運轉，才據以處分中止試運轉，但意見沒有被採納，並無放水。

自救會 環保署 保全

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