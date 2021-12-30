明年元旦起 桃園廚餘改以「可否回收」做分類基礎

元旦3天連假，桃園市垃圾車因應民眾需求，明後兩天維持正常收運，不過後天起將試辦「廚餘全回收」政策，廚餘不再以生熟分類，而是依「可回收」和「不可回收」區分。

桃園市環保局表示，桃園市垃圾車一周收運5天，周三與周日休息，考量民眾垃圾排出需求，所以12月31日和明年1月1日均正常收運，不過明年元旦開始，廚餘分類方式有所變動，請民眾多注意。

環保局長呂理德指出，明年廚餘將不再以生熟分類，而是以「可回收」和「不可回收」區別。可回收種類包括葉菜、瓜果及各類生熟食物殘渣，不可回收種類則有蚌殼、蚵殼、榴槤殼、椰子殼、大骨、鳳梨冠芽、玉米芯、甘蔗皮、筊白筍殼、竹筍殼等硬質或柔韌部分，希望能藉由有效處理廚餘進而減輕垃圾處理壓力。