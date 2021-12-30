快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

桃園連假照常收垃圾 元旦起試辦廚餘全回收

中央社 / 桃園30日電

明天起有3天元旦連續假期。桃園市環保局今天表示，連假期間桃園垃圾清運正常運作，僅1月2日不收垃圾；元旦起將試辦廚餘全回收政策，預計明年4月1日起強制實施。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，即將到來的連續3天元旦假期，清潔隊收運垃圾仍維持正常週收5日原則，僅週三和週日休息，意即僅有1月2日因為是週日，依例沒有收運垃圾；市民可利用垃圾車即時動態垃圾清運路線，上網查詢清運時間及路線。

桃園市政府環保局長呂理德表示，明年元旦起，桃園開始試辦「廚餘全回收」政策，日後不再區分生、熟廚餘，而是區分可回收與不可回收廚餘，預計明年4月起強制實施。

可回收廚餘包含葉菜類、水果類、剩食類等生、熟食物及其殘渣；不可回收廚餘則為蚌殼、蚵殼、榴槤殼、椰子殼、大骨、鳳梨冠芽、玉米芯、甘蔗皮、筊白筍殼、竹筍殼等硬質或柔韌的部分。

廚餘 桃園 元旦

延伸閱讀

元旦連假明登場 國5、蘇花路廊今傍晚起陸續湧南下車流

年前還有接種需求 桃園擬再開社區接種站

元旦連假出遊夯 白河警公布菁寮老街停車攻略

元旦連假南橫台東段多處交管 部分時段禁砂石車

相關新聞

苗栗縣元旦升旗典禮送5000條圍巾 還可以摸彩拿獎

苗栗縣政府元旦上午6點在縣府第一辦公大樓前廣場舉辦升旗典禮，以「堅持 幸福 愛苗栗」主題，並安排榮興客家採茶劇團、巴達思...

桃園有線電視月租費6年未調 但明年年繳有折扣

桃園市3家有線電視基本頻道每月收費510元，已5年沒調整，也比雙北貴10到20元，多名議員要求市府替市民爭取降價空間，案...

年前還有接種需求 桃園擬再開社區接種站

桃園市衛生局今天發表新書「守住桃園、守住台灣」，紀錄近2年新冠肺炎抗疫點滴。市長鄭文燦上午出席發表會時表示，疫情還沒結束...

竹市府前辦元旦升旗典禮 今起部分道路封閉交管

新竹市政府迎接2022年，後天早上7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，邀請客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合唱團領唱國歌...

不要天災一來就剉咧等 苗縣議員請命後龍西瓜納保

農民看天吃飯，但氣候越來越極端，苗栗縣目前僅有水稻、梨、梨穗及柑橘辦理保險，投保率不到一成，苗栗縣議員林寶珠也為後龍西瓜...

水稻收入保險上路在即 基層農會：保就對了！

水稻收入保險新制明年全面實施在即，但苗栗縣部分基層農會及農民還是霧煞煞，縣府農業處也很擔心，籲請農民最好明年1月3日至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。