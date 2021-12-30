桃園有線電視月租費6年未調 但明年年繳有折扣

桃園市3家有線電視基本頻道每月收費510元，已5年沒調整，也比雙北貴10到20元，多名議員要求市府替市民爭取降價空間，案經費率審查委員會討論，雖決議明年每月收費不調整，但年繳用戶每月享10元折扣。

桃園市議員林政賢曾在質詢時表示，桃園人口不斷增加，但有線電視用戶是持續減少，收費是原因之一；議員徐玉樹也曾指不少民眾抱怨有線電視經常斷訊，直言「品質太差、收費太高、維修效率又不好，這種情況為什麼不能要求業者降價」。

新聞處長詹賀舜昨天表示，依據市府委託民調單位進行的有線電視業者滿意度調查，各業者2021年整體滿意度皆在80%以上，遠高於附帶決議要求滿意度須達75%的標準。費審會雖決議基本頻道月租費不變，但年繳用戶有折扣，低收及中低收入戶也比照往年，分別享有免費及半價優惠。

詹賀舜進一步指出，除了基本頻道之外，桃園三家有線電視業者也分別推出每月200元到999元不等的月租方案，內容從24個頻道到基本頻道加20M光纖寬頻都有，提供民眾更多元的選擇。

業者多元頻道方案如下：

一、北桃園有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(24個頻道)。

(二)B組：每月每戶249元(包含A組頻道共34個頻道)。

(三)C組：每月每戶299元(包含A組頻道共48個頻道)。

(四)D組：每月每戶530元(現有基本頻道組合+親子或娛樂套餐2選1)。

(五)E組：每月每戶600元(現有基本頻道組合+500G超級錄影機PVR)。

二、北健有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(23個頻道)。

(二)B組：每月每戶299元(A組+闔家餐+PVR)。

(三)C組：每月每戶399元(A組+闔家餐+兒童餐+Dongle無線上網(20M))。

(四)D組：每月每戶530元(現有基本頻道搭配3個精選HD頻道)。

(五)E組：每月每戶530元(現有基本頻道搭配3個精選HD頻道)。

(六)F組：每月每戶550元(現有基本頻道搭配6個精選HD頻道)。

三、南桃園有線電視股份有限公司：

(一)A組：每月每戶200元(27個頻道)。

(二)B組：每月每戶249元(A組+DVR錄影神器)。

(三)C組：每月每戶369元(A組+DVR錄影神器+豪樂組)。

(四)D組：每月每戶999元(現有基本頻道+20M光纖寬頻上網服務)。

(五)E組：每月每戶599元(現有基本頻道+DVR錄影神器)。