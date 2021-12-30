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年前還有接種需求 桃園擬再開社區接種站

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（左5）今天贈新書給防疫有功人士。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（左5）今天贈新書給防疫有功人士。記者陳俊智／攝影

桃園衛生局今天發表新書「守住桃園、守住台灣」，紀錄近2年新冠肺炎抗疫點滴。市長鄭文燦上午出席發表會時表示，疫情還沒結束，大家還不能鬆懈，面對變種病毒Omicron來勢洶洶，衛生局已在做準備。

自去年初桃園國際機場入境第一位確診女台商開始，桃園經歷過部桃、華航諾富特、中壢旅宿王及龍潭國軍總醫院等多次群聚感染事件，一度因為疫情嚴重備受排擠，重創地方觀光及經濟，直至全國三級警戒結束才慢慢復甦。不過，本月12日桃園火車站前某防疫旅館再傳群聚感染，也提醒大眾疫情還沒過去。

衛生局表示，從女台商入境開始，市府的防疫工作就沒停過，除了疫調、匡列隔離，新書記錄了防疫人員工作點滴，也有跨單位合作模式，包括警政智慧科技協防、環保消毒、交通防疫計程車等，期望藉由寶貴經驗分享，有助日後防疫工作進行。

鄭文燦表示，Omicron在許多已經執行疫苗接踵的國家仍發生大流行，代表他的傳播速度非常驚人，其中也有突破性感染案例。雖然媒體報導其病況以輕症為主，但沒有接種疫苗者也有可能轉成重症，所以這一波疫情，我們一定要守住。

發表會上，鄭文燦指示衛生局盡早召集轄內11家責任醫院開聯防會議，研擬確診病患突然激增時的因應之道，「即使是輕症而以，醫療量能也要預備好」。

鄭文燦也說，桃園目前疫苗涵蓋率第一劑達85%，第二劑有70%，預估過年前會有一波第一劑接種者滿4周，而過年後也會有第二劑接種者滿5個月，因此社區接種站還會再開，而接種計畫也還有再努力的空間。

桃園市長鄭文燦（左5）今天贈新書給轄內11家責任醫院。記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦（左5）今天贈新書給轄內11家責任醫院。記者陳俊智／攝影
桃園市衛生局今天發表新書「守住桃園、守護台灣」，市長鄭文燦（左）呼籲疫情未過，大家仍須努力。記者陳俊智／攝影
桃園市衛生局今天發表新書「守住桃園、守護台灣」，市長鄭文燦（左）呼籲疫情未過，大家仍須努力。記者陳俊智／攝影
桃園市衛生局今天發表新書「守住桃園、守護台灣」，同時由市長鄭文燦贈書給11家責任醫院。記者陳俊智／攝影
桃園市衛生局今天發表新書「守住桃園、守護台灣」，同時由市長鄭文燦贈書給11家責任醫院。記者陳俊智／攝影

衛生局 桃園 疫情

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