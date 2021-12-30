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竹市府前辦元旦升旗典禮 今起部分道路封閉交管

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府明年元旦早上7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，今天起至1月1日當天部分道路封閉、交通管制。圖／新竹市政府提供
新竹市政府明年元旦早上7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，今天起至1月1日當天部分道路封閉、交通管制。圖／新竹市政府提供

新竹市政府迎接2022年，後天早上7點半將在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，邀請客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合唱團領唱國歌，周邊道路則將擺設早餐市集。市府交通處提醒，今天起至1月1日當天部分道路封閉、交通管制，提醒用路人注意。

新竹市府元旦升旗典禮有3大亮點，包括客家歌手黃子軒與山平快攜手沂風合唱團領唱國歌；蘋果劇團暖場表演、新竹欣蕾舞蹈團、新竹女中儀隊表演及創作歌手黃薇等接力演出；在市府廣場周邊有早餐市集，集結20攤中西餐店家，歡迎大家來吃早餐。

新竹市政府指出，為讓元旦升旗典禮活動圓滿順暢，部分道路實施管制措施，今天9時至17時，中正路（中央路－英明街）往北大路方向外側車道封閉。

明天31日13時至16時30分，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）實施封路管制；元旦當天5時30分至13時，中正路（中央路－世界街）及中山路（中正路－大同路）實施封路管制。

竹市府交通處提醒用路人提前做好行程規畫，並依現場交通指揮人員導引小心慢行。

新竹 元旦 早餐

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