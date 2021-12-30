水稻收入保險上路在即 基層農會：保就對了！

水稻收入保險新制明年全面實施在即，但苗栗縣部分基層農會及農民還是霧煞煞，縣府農業處也很擔心，籲請農民最好明年1月3日至2月11日期間申報稻作，一併填寫、授權同意、要保書交給農會，基本型不需保費，完成一、二期稻作投保，受災減產才能理賠。

台灣明年稻作將以水稻收入保險，全面取代天然災害現金救助，及稻作直接給付，新制表單最近還一再調整，因水稻收入保險人是農會，先前甚至有農會理事會一度否決受理投保的提案，後來基於政府政策，還是通過配合提供農民投保服務。

農會目前宣導只要是合法種稻農民投保就對了，農會「邊走邊調整」，苗栗市一名邱姓農友耕作一甲多稻田，他認為稻作收入保險理賠標準是1公頃1.8萬元，與災害現金救助相同，且基本型保費農委會埋單，暫時看不出影響，可能要發生災損時，才能比較好壞。

農業處指出，所有合法種植水稻農民均須登記投保基本型保險，農委會全額補助保險費，農民免繳，農友於申報稻作時一併投保，過去農作災害損失，無收穫面積達5%以上，或損害程度達20%，經過勘災認定，水稻1公頃1.8萬元現金救助，至於新法水稻收入保險不用勘災，農糧署坪割認定鄉鎮市區產量低於基準的8成啟動理賠，標準也是1公頃1.8萬元。

此外，稻作直接給付將取消，轉由水稻收入保險加強型取代，沒有繳交公糧的農民可選擇加保，加強型分一般稻作投保的一般險，及參加集團產區、或具備產銷履歷、有機、友善者投保的優質險，農委會補助一半保費，農民至少要繳交保費的1成，縣府同等補助，也不用勘災，一期減產基準產量5%、二期減產10%以上，即啟動理賠，並依差額計算理賠金額，損失越嚴重，理賠越多。